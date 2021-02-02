В Москве судят оппозиционера Алексея Навального. За решетку политика могут отправить из-за обвинений по делу "Ив Роше". Перед тем, как суд отправился в совещательную комнату, Навальный произнес свое последнее слово.

Источник: The Bell

Федеральная служба исполнения наказаний попросила для Навального 3 с половиной года заключения.

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Навальный о деле, по которому его судят

Сам Навальный в своей речи в суде заметил, что его дело выглядит "странноватого".

Вот сидят двое (сторона обвинения – 24 канал): один из них говорит, давайте посадим за то, что он появлялся не по понедельникам, а по четвергам. Другой – давайте посадим Навального за то, что вышел из комы и не пришел в инспекцию,

– сказал Навальный.

Дело в том, что политик должен был "отмечаться" в правоохранительных органах, поскольку получил условный срок. Однако сначала ему перенесли день, когда это делать, а впоследствии – он находился в коме.

Оппозиционер говорит, что дело – закрыто

Сам оппозиционер говорит, главное – не это, а то, что дело, в каком он – подсудимый, – давно закрыто.

"Суть в том, чтобы меня посадить по делу, в котором меня уже признали невиновным и оно уже признано сфабрикованным. И это не просто мое мнение", – сказал Навальный.

Ранее Европейский суд по правам человека признал, что в так называемом "деле Ив-Роше" нет даже состава преступления. Россия признала это решение ЕСПЧ, однако компенсации не выплатила. А брат Навального "отсидел" 3,5 года по приговору российских служителей Фемиды.

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Причина – ненависть "человека, сидящего в бункере"

Причиной таких действий оппозиционер назвал "ненависть и страх одного человека, который живет в бункере".

Мало того, что я выжил и не скрылся. Я еще сильнее его оскорбил тем, что я не спрятался где-то в меньшем бункере. А потом состоялось нечто совершенно страшное – я принял участие в расследовании своего отравления и мы доказали, что именно Путин, используя ФСБ, совершил покушение,

– сказал Навальный.

Единственным методом Путина оппозиционер назвал "убивать людей".

"Сколько бы он ни изображал великого лидера, его оскорбило, что в историю он войдет, как отравитель. Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый и будет Владимир Отравитель трусов", – заключил Навальный.

Цель процесса над Навальным – запугать людей

Оппозиционер подчеркнул, что неважно, посадят его или нет, главное для режима – запугать миллионы. Именно для этого устроили этот показательный процесс. Напоследок подсудимый политик призвал не бояться и поблагодарил тех, кто выходит на улицы.

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Коротко о суде над Алексеем Навальным: