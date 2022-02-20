"Последнее усилие остановить войну": Макрон поговорил с Путиным

Эммануэль Макрон 20 февраля провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политики обсудили тему российской агрессии против Украины.

Переговоры президентов Франции и России продолжались около 1 часа и 45 минут. В Париже их называли "последним возможным и необходимым усилием во избежание большой войны в Украине".

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После разговора с Путиным Эммануэль Макрон сразу же позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Беседа Макрона и Зеленского

Глава украинского государства на своей странице в соцсетях отметил, что проинформировал французского коллегу о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах на Донбассе.

Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины,

– добавил Владимир Зеленский.

Визит Макрона в Украину: коротко

Эммануэль Макрон посетил украинскую столицу 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года. С ним был и Жан-Ив Ле Дриан – глава МИД Франции.

Политик провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для стабилизации экономики государства.

За день до визита в Украину Эммануэль Макрон приезжал в Москву, где встретился с Путиным.

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