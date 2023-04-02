Мгновенно узнала: мать Мациевского рассказала, как узнала о смерти сына
Источник:The Wall Street Journal
Мать расстрелянного российскими оккупантами бойца ВСУ Александра Мациевского рассказала о том, как увидела кадры последних минут жизни ее сына. В последний раз она общалась с сыном 29 декабря.
Женщина заметила, что в Нежине появились слухи о том, что 163-й батальон понес большие потери. Параска Демчук решила обратиться в местный военкомат с вопросом о ее сыне.
Смотрите также Памяти Героя: известный финский художник нарисовал последние секунды жизни Александра Мациевского
Как женщина узнала о смерти сына
Однако женщине не предоставили никакой информации. Факты начали выясняться после того, как 163 батальон вернулся на базу в Чернигов в начале января без рядового Мациевского.
Один из членов его подразделения сообщил Демчук, что ее сын пропал без вести и, скорее всего, погиб.
В феврале Демчук позвонила полиции. В Киеве она встретила пронизанное пулями тело своего единственного сына, полученное в результате обмена.
Женщина рассказала, что часть его головы отсутствовала. Но нельзя было ошибиться по порезу над бровью и родимого пятна на ноге, вспоминает Параска.
Через несколько дней Прасковья похоронила своего сына, которому не было и 43 лет. Но вопрос о том, как он погиб, продолжал ее беспокоить.
В конце концов появилась с видео, освещенной на телефоне женщины однажды вечером, когда она вернулась домой с работы и села за стол на кухне. На нем был виден мужчина, в котором она мгновенно узнала своего сына. Он стоял по колено в яме с сигаретой.
Последний разговор с сыном
Мать Мациевского теперь находит определенное утешение в поступающих ей телефонных звонках, письмах и стихах, в которых отмечают храбрость ее сына и благодарят ее за то, что воспитала патриота.
Убитая горем женщина вспоминает, что во время последней встречи Александр сказал: "Мама, спасибо за жизнь". В последний раз они общались 29 декабря.
Что известно о жуткой казни военного
- 6 марта украинцев шокировало видео в сети, на котором украинского военного расстреливают после слов "Слава Украине".
- Впоследствии удалось установить его имя – убитым бойцом оказался украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Они воевали у Соледара.
- Мать рассказала, что последний раз сын ей позвонил 29 декабря 2022 года. После чего пошел на задание и связь с ним исчезла. Мать узнала своего сына на видео в сети. Это произошло уже после похорон.
- Впоследствии Владимир Зеленский посмертно предоставил Александру Мациевскому звание Героя Украины. У 42-летнего Героя остался 19-летний сын и мать. Военный был разведен.