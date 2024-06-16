Что-то идет не по плану, – Коваленко объяснил последние заявления Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова заявил, что прекращение огня может быть только в случае, если Украина откажется от своих территорий, не будет вступать в НАТО и так далее. На самом деле оккупанты очень истощены и нуждаются в паузе в боевых действиях, однако хотят этого только на своих условиях.

Россия чувствует, что у них на войне против Украины что-то идет не по плану. Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Россия истощается

Александр Коваленко отметил, что после того, как в 2022 году Украина освободила Северный плацдарм, почти всю Харьковскую область, правобережную Херсонщину, началось наступление врага. Однако захватчикам не удается достичь больших успехов.

Россияне могут продолжать войну, однако будут терять огромное количество ресурсов. Известно, что Кремль договаривается и выкупает старое советское оружие и технику в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и так далее.

Так что, что-то идет не по плану, если они идут уже даже на это. Что-то у них не то даже с их военно-промышленным комплексом, который все эти три года максимально использовал тот ресурс, который остался в наследство от Советского Союза. Из этого можно сделать вывод, что Россия истощается,

– объяснил военный обозреватель.

Перед истощением оккупанты будут пытаться демонстрировать якобы способность открывать новые фронты. Уже более месяца враг пытается достичь успехов в наступлении на Харьковскую область. Однако российские войска не имеют больших результатов.

"Они понимают, что истощаются. Поэтому им будет нужна пауза любой ценой, но на их условиях. Они пытаются свои условия выставлять", – подчеркнул Коваленко.

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