Росія відчуває, що у них на війні проти України щось йде не за планом. Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Росія виснажується

Олександр Коваленко зазначив, що після того, як у 2022 році Україна звільнила Північний плацдарм, майже всю Харківську область, правобережну Херсонщину, почався наступ ворога. Однак загарбникам не вдається досягнути великих успіхів.

Росіяни можуть продовжувати війну, однак втрачатимуть величезну кількість ресурсів. Відомо, що Кремль домовляється та викуповує стару радянську зброю та техніку у Центральній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці і так далі.

Отже, щось йде не за планом, якщо вони йдуть вже навіть на це. Щось у них не те навіть з їхнім військово-промисловим комплексом, який усі ці три роки максимально використовував той ресурс, який залишився у спадок від Радянського Союзу. З цього можна зробити висновок, що Росія виснажується,

– пояснив військовий оглядач.

Перед виснаженням окупанти намагатимуться демонструвати нібито здатність відкривати нові фронти. Вже понад місяць ворог намагається досягнути успіхів у наступі на Харківську область. Однак російські війська не мають великих результатів.

"Вони розуміють, що виснажуються. Тому їм буде потрібна пауза за будь-якої ціни, але на їхніх умовах. Вони намагаються свої умови виставляти", – підкреслив Коваленко.

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