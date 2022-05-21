В видео продолжительностью более 4 минут показаны масштабы разрушений промышленного предприятия, которое стало последним оплотом украинского гарнизона Мариуполя.
С Еленский заверил, что бойцов из "Азовстали" должны обменять
Кинообъединение BABYLON’13 обнародовало мощное видео о последнем дне защитников Мариуполя на "Азовстали". Основа видео – это материалы, которые снял Орест Казацкий из Гарнизона Мариуполя.
В видео продолжительностью более 4 минут показаны масштабы разрушений промышленного предприятия, которое стало последним оплотом украинского гарнизона Мариуполя.
С Еленский заверил, что бойцов из "Азовстали" должны обменять