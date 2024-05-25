Утром 25 мая в России ветер снес часть крыши школы. Произошло это перед "празднованием" последнего звонка.

И хотя это произошло это до начала торжественной линейки, впрочем, не обошлось без пострадавших. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Металл вместе с деревянным каркасом упал прямо на школьников

Сильный ветер внес значительные коррективы в праздник. В школе №29 на улице Рылеева сорвало часть кровли. Так называемый глава муниципального образования Краснодара заявил, что хоть это произошло до начала торжественной линейки, но есть пострадавшие.

Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, 5 госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от легкой до средней,

– сообщил Евгений Наумов.

Также заявил, что на крыше и на земле работают спасатели. Привлекли 29 человек и 9 единиц техники.

В Краснодаре ветер сорвал крышу школы / Фото из росСМИ

Пропагандисты отметили, что в момент обвала школьники ждали открытия линейки на последний звонок. Кусок кровли сорвало ветром за 10 минут до начала. Металл вместе с деревянным каркасом упал прямо на школьников. По словам работников, кровлю якобы чинили до 2015 года.

В сети также обнародовали список пострадавших. Среди них дети 2008 – 2010 года рождения. Российские следователи уже открыли дело.

РосСМИ пишут, что сейчас в Краснодарском крае сильный ураган с порывами ветра 30 метров в секунду. Между тем в сети обнародовали видео с места событий.

Как сорвало крышу со школы: смотрите видео