Нынешние события России – это следующий этап того, что происходило еще весной. Об этом сообщил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
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По его словам, развертывание войск является последней фазой постоянного скопления. Кремлевские силы никогда не возвращались в казармы.
Последние перемещения и развертывания сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась,
– подчеркнул Ходжес.
Он пояснил, что, кроме того вооружения, которое уже было, Россия оставила большую часть логистического обеспечения на месте после учений "Запад-2021".
Администрация США – обеспокоена
Ходжес считает, что инструменты Кремля – это классические приемы ведения Россией войны. Их главная цель – дестабилизировать Европейский союз и Украину.
"Администрация США правильно обеспокоена происходящим. Я рад, что госсекретарь Блинкен наконец говорит прямо", – заметил генерал.
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