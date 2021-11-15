Нынешние события России – это следующий этап того, что происходило еще весной. Об этом сообщил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

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По его словам, развертывание войск является последней фазой постоянного скопления. Кремлевские силы никогда не возвращались в казармы.

Последние перемещения и развертывания сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась,

– подчеркнул Ходжес.

Он пояснил, что, кроме того вооружения, которое уже было, Россия оставила большую часть логистического обеспечения на месте после учений "Запад-2021".

Справка. Военные учения "Запад-2021" состоялись в начале сентября. После их окончания Россия решила не спешить возвращать свои войска в пункты дислокации.

Администрация США – обеспокоена

Ходжес считает, что инструменты Кремля – это классические приемы ведения Россией войны. Их главная цель – дестабилизировать Европейский союз и Украину.

"Администрация США правильно обеспокоена происходящим. Я рад, что госсекретарь Блинкен наконец говорит прямо", – заметил генерал.

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