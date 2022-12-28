"Последняя ночь Екатерины": первые кадры, как сносят памятник российской императрице в Одессе
В Одессе 28 декабря вечером наконец-то начали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II.
Ранее демонтаж памятника поддержал одесский райисполком. А уже около полуночи в сети появились первые фото и видео демонтажа.
К теме Екатерины больше не будет: в Одессе приблизили демонтаж памятника
Активист Сергей Стерненко опубликовал видео, как сносят памятник и заметил, что так должно быть со всем российским.
Одесса избавляется от памятника Екатерини 2. На нашей земле нет места символам убийц,
– написал Сергей Стерненко.
Впоследствии в сети распространили большее видео процесса. Памятник сносят поэтапно. Вот видео, как демонтировали первую фигуру памятника основателям Одессы.
Демонтаж памятника: видео
Одесское издание "Думская" сообщило, что также демонтируют памятник Суворову в поселке Котовского. Однако ни фото, ни видео пока с места событий не было.
В России "подгорает"
Демонтаж "мусора" в Одессе спровоцировал в России незаурядный ажиотаж. Там не устают в комментариях выражать свое недовольство и сетование. Собрали в карусель их "горячие" поздравления.
Реакция россиян на демонтаж памятника Екатерине II в Одессе / Скриншоты из соцсетей
Скандал вокруг памятника Екатерине II в Одессе: коротко
- Летом этого года на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Она набрала нужное количество голосов, после чего Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II. Мол, нужен компромисс. После чего украинцы начали упрекать его в пророссийской позиции.
- 3 ноября спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук анонсировал демонтаж памятника.