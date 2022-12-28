"Последняя ночь Екатерины": первые кадры, как сносят памятник российской императрице в Одессе

В Одессе 28 декабря вечером наконец-то начали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II.

Ранее демонтаж памятника поддержал одесский райисполком. А уже около полуночи в сети появились первые фото и видео демонтажа.

К теме Екатерины больше не будет: в Одессе приблизили демонтаж памятника

В Одессе начали сносить памятник русской царице / Фото ОП

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео, как сносят памятник и заметил, что так должно быть со всем российским.

Одесса избавляется от памятника Екатерини 2. На нашей земле нет места символам убийц,

– написал Сергей Стерненко.

Впоследствии в сети распространили большее видео процесса. Памятник сносят поэтапно. Вот видео, как демонтировали первую фигуру памятника основателям Одессы.

Демонтаж памятника: видео

Одесское издание "Думская" сообщило, что также демонтируют памятник Суворову в поселке Котовского. Однако ни фото, ни видео пока с места событий не было.

В России "подгорает"

Демонтаж "мусора" в Одессе спровоцировал в России незаурядный ажиотаж. Там не устают в комментариях выражать свое недовольство и сетование. Собрали в карусель их "горячие" поздравления.

Реакция россиян на демонтаж памятника Екатерине II в Одессе / Скриншоты из соцсетей

Скандал вокруг памятника Екатерине II в Одессе: коротко

Летом этого года на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Она набрала нужное количество голосов, после чего Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II. Мол, нужен компромисс. После чего украинцы начали упрекать его в пророссийской позиции.

3 ноября спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук анонсировал демонтаж памятника.

30 ноября на сессии городского совета депутаты поддержали решение о демонтаже

и переносе памятника "Учредителям Одессы". Тогда же решили, что демонтируют памятник Суворову.