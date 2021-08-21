Последняя страна НАТО подтвердила участие в Крымской платформе

На 21 августа все 30 стран НАТО подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы. Мероприятие состоится в Киеве 23 августа.

Еще накануне участие Албании в саммите было под вопросом. В то же время страна уже подтвердила свое присутствие на мероприятии.

Заметьте Министр энергетики США прибудет на саммит Крымской платформы: реакция МИД Украины

Кто представит Албанию на саммите, пока неизвестно.

Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова

Накануне саммита Крымской платформы страна-оккупант ввела санкции против ряда украинских политиков и дипломатов. Среди них – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Политики уже отреагировали.

Кулеба заявил, что санкции – это месть России за Крымскую платформу. В то же время политик подчеркнул: это его не остановит. Глава МИД еще раз подчеркнул: Крым – это Украина.

Данилов санкции Кремля назвал лучшим подарком ко Дню Независимости. Секретарь СНБО признался: "считаю это высшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства".

За считанные дни до саммита одна страна неожиданно отказалась от участия в Крымской платформе. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произошло из-за давления со стороны России.



Все страны НАТО примут участие в саммите Крымской платформы / Инфографика МИД Украины

По состоянию на 19 августа Кулеба сообщил, что основателями Крымской платформы станут сразу 45 стран.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Россия внесла меня в свой санкционный список. Хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но здесь их совершенно достало.

Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне.

Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа.

Мы прошли сложный и большой путь. Крымская платформа будет. И мы идем дальше. Потому что Крым – это Украина.