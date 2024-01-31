Поврежденные дома, авто, горел супермаркет: жуткие кадры из Харькова, который атаковали "Шахеды"

Оккупанты запустили по меньшей мере 6 "Шахедов" по Харьковщине поздно вечером 30 января. В результате в двух районах Харькова зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры. Также есть пострадавшие.

По словам местных властей, пострадали Салтовский и Слободской районы Харькова. Враг попал в жилую застройку, сообщает24 Канал.

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Прилет в дом на Салтовке, повреждения в Слободском районе

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в в результате атаки "Шахедами" есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Впоследствии харьковский мэр Игорь Терехов уточнил, что этот дом получили разрушения. Кроме того, легко ранен человек.

Последствия атаки "Шахедами" в Салтовском районе Харькова / Фото "Накипело"

В Слободском районе получили повреждения две многоэтажки. Здесь выбиты стекла и повреждены припаркованные авто. К счастью, погибших нет, правда пострадали три человека, добавил Терехов. В полиции уточнили, что также пострадал частный дом и загорелось хозяйственное одноэтажное здание супермаркета.

В Слободском районе Харькова пострадали многоэтажки и супермаркет / Фото Суспильного, "Накипело", Нацполиции

Комментируя последствия удара в Слободском районе, Терехов отметил, что серьезных повреждений у многоэтажек нет. Поэтому теплоснабжение останавливать здесь не будут, а в отношении других коммуникаций проходит проверка. В то же время магазин будет нуждаться в ремонте.

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Враг бил черными "Шахедами"

В сети распространяют видео с обломками черного "Шахеда". Также остатки корпуса черного цвета заметили журналисты Суспильного на месте попаданий. Добавим, что враг специально красит беспилотники в черный цвет, чтобы их труднее было заметить в небе ночью.

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В результате падения обломков образовались воронки. Одна из них глубиной не менее 15 метров и диаметром не менее 25 метров.

Образовавшиеся воронки на месте падения обломков "Шахедов" в Харькове / Фото Суспильного и "Накипело"

Ранены три человека

По данным полиции,85-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему на месте оказали первоочередную помощь. Как сообщает Суспильне, зовут пострадавшего Леонид Георгиу. Он живет в девятиэтажке рядом с которой было попадание беспилотника.



85-летний Леонид Георгиу получил ранения головы и лица / Фото Суспильного

В момент взрыва мужчина находился в своей комнате и смотрел вечернее информационное шоу. И в этот момент за окном раздался взрыв. В итоге окно вылетело на Леонида, и мужчина получил ушибы головы. Кроме того, ему обломками стекла посекло лицо. Сначала он отказался от госпитализации, но впоследствии снова обратился к медикам.

Что касается других пострадавших, то 44-летний мужчина получил контузию, а мужчина 1965 года рождения обратился за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.

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Также почувствовала на себе взрыв 89-летняя Маргарита Морозова. Женщина живет на втором этаже девятиэтажки. В момент атаки она отдыхала в комнате и чудом не получила ранений – ее спасли шторы, которые забрали на себя стекло.



Мария Морозова в момент взрыва отдыхала в комнате и чудом не пострадала / Фото Суспильного

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