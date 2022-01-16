Последствия кибератаки: приложение Дия перестало подтягивать страховой полис на авто

Информационные ресурсы Моторного транспортного страхового бюро пострадали во время масштабной кибератаки в ночь с 13 на 14 января. После этого перестал работать реестр.

В МТСБУ говорят, что соответствующее заявление передали специальным государственным органам по борьбе с киберпреступностью. Именно они проводят расследование

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Работу сервисов планируют завершить в кратчайшие сроки

Сейчас выполняются работы по возобновлению работы сервисов МТСБУ, которые планируется завершить в кратчайшие сроки,

– говорится в сообщении компании.

Именно из-за технических работ в приложении "Дия" страховые полисы недоступны. Проблема, уверяют в Минцифре, решается. Также в профильном ведомстве успокоили украинцев, что их данные в безопасности.

Пока нельзя приобрести Автогражданку

Сейчас тоже нельзя приобрести автогражданку в электронном виде, пишет "Экономическая правда". Это из-за тех же проблем с МТСБУ – технических трудностей с оформлением полиса.

Сейчас полисы "Зеленой карты" и гражданку пограничники проверяют визуально – в соответствии с утвержденными образцами.

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Кратко о глобальной кибератаке:

Масштабную атаку на правительственные сайты провели в ночь с 13 на 14 января.

Пострадали десятки веб-ресурсов.

Среди "взломанных" сайтов – Кабмин, Минздрав, ГСЧС, МИД и другие.

Хакеры разместили сообщения на трех языках с угрозами для украинцев.

В Минцифре сообщили, что за атакой стоит Россия.

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