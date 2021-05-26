Несмотря на тщательную подготовку к катастрофе: последствия извержения вулкана Сент-Хеленс

Весной 1980 года в юго-восточной части американского штата Вашингтон произошла серия землетрясений. Несмотря на небольшую силу толчков, они спровоцировали одно из крупнейших извержений вулканов в XX веке.

Несмотря на то, что вулкан просыпался в этом месте неоднократно, а местная власть была заранее предупреждена о возможном бедствии, катаклизм унес больше полусотни жизней. Речь идет об извержении вулкана Сент-Хеленс.

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Дымящаяся Гора

Гора Сент-Хеленс расположена в штате Вашингтон в 154 километрах от города Сиэтл. Она является частью Каскадных гор, которые простираются на 1 100 километров от канадской провинции Британская Колумбия до северной Калифорнии.

Одноименный вулкан был активным в этой местности на протяжении всей истории. Коренные жители штата, индейское племя кликитат, из-за этого дали ему соответствующее название – Лува-Клу – что в переводе означает "Дымящаяся Гора".

Пробуждение вулкана

Живописная природа этого места всегда привлекала гостей, а действующий вулкан – вулканологов. Но 20 марта 1980 года туристический сезон пришлось внезапно прервать. В районе Сент-Хеленс зафиксировали первое землетрясение силой 4,1 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр колебаний был в недрах вулкана, что предвещало его пробуждение. Однако вулкан проснулся не сразу, следующие 5 дней туристы еще имели возможность наслаждаться здешними пейзажами. Гора, которая до этого молчала 123 года, окончательно проснулась только через неделю.



Вулкан Сент-Хеленс после извержения / Фото USGS Cascades Volcano Observatory

От небольшого взрыва 27 марта в ее недрах на высоту 3 километра поднялся фонтан пепла. С этого дня землетрясения в районе вулкана регулярно повторялись, неподалеку собирались туристы, увлеченно наблюдавшие за чудом природы.

В округе объявили чрезвычайное положение

Исследователи не видели необходимости в эвакуации, пока не поняли, что любой следующий подземный толчок может стать фатальным. 3 апреля в округе национального парка Сент-Хеленс в конце концов объявили чрезвычайное положение. К тому времени из вулкана уже во все стороны разлетались обломки каменных глыб и льда.

С прилегающей территории начали эвакуировать туристов. Лесники и полицейские постоянно охраняли периметр, чтобы предотвратить проникновение в опасную зону слишком любопытных зевак. Власти надеялись, что вулкан вскоре успокоится, между тем он только набирался сил.

Опасность схода лавины

Исследователи не зафиксировали ни одного извержения лавы аж до мая. Все это время Сент-Хеленс накапливал газы и магму, а купол, который образовался на его северной стене, ежедневно увеличивался на 2 метра.

Вулканологи 17 мая предсказали опасность схода лавины. Из-за этого зоны эвакуации немедленно расширили. В тот же день из домов первой зоны эвакуировали местных жителей. Вторую зону пришлось эвакуировать на следующий день, когда вокруг уже царили хаос и паника.

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Утром 18 мая Сент-Хеленс всколыхнуло очередное землетрясение. Его мощность достигала 5,1 баллов по шкале Рихтера. Именно этот толчок стал критическим для вулкана. За считанные секунды с горы сошел оползень объемом примерно 3 кубических километра, который несся вниз со скоростью 250 километров в час.

Вокруг кратера на десятки километров летели камни и продукты извержения. Лед на вершине начал таять. Он смешался с лавой, пеплом и камнями, и очередной лавиной сошел вниз.

Облако пепла достигло западного побережья США

С конуса Сент-Хеленс на высоту 25 километров поднялось облако пепла. За 3 часа оно достигло западного побережья США, из-за чего пришлось прекратить воздушное сообщение над всей территорией страны. Сама гора после чудовищного взрыва уменьшилась на 400 метров.

Ученые недооценили масштабы катастрофы

Несмотря на тщательную подготовку к возможному извержению вулкана, в результате схода лавины в тот день погибли 57 человек. Причиной этого было то, что ученые недооценили масштаб катастрофы. Ученые рассчитали зону поражения, при условии извержения из старого кратера, который расположен на самой вершине горы.

Однако поток лавы и пепел неожиданно вырвались из бокового купола. Страшная лавина была сконцентрирована в одном направлении, а не равномерно вокруг вулкана, как предсказывали исследователи. Кроме того, процесс сопровождался постоянными взрывами.



Из-за неправильных расчетов власти штата не эвакуировали рабочих / Фото USGS Cascades Volcano Observatory

Из-за неверных расчетов власти штата не эвакуировали с прилегающих территорий рабочих, которые занимались вырубкой лесов. Они спокойно продолжали работать, и если бы Сент-Хеленс решил выплеснуть свою силу не в воскресенье, а в любой другой будний день, пострадавших могло бы быть значительно больше.

Последствия страшного инцидента

Территория, которую задело природное бедствие, была практически полностью опустошена. Лава уничтожила флору и фауну. Согласно подсчетам, исчезли

более 5000 оленей;

1 500 американских лосей;

200 медведей;

тысячи птиц и грызунов.

За одно мгновение лавина поглотила 18 миллионов деревьев, вокруг образовался слой вулканической породы толщиной 20 метров. Через 2 недели после извержения его температура достигала 650 градусов по Цельсию.

Кроме того, смесь из лавы, камней и пепла докатилась до озера Спирит-Лейк, которое расположено у подножия горы. Температура воды в нем поднялась до 100 градусов по Цельсию, в результате чего в нем погибло все живое. Само же озеро увеличилось по размерам вдвое. Сейчас животный и растительный мир на пострадавшей территории восстанавливается, но водоемы так и остаются непригодными для жизни организмов.

Стихийное бедствие разрушило и местную инфраструктуру. Оно уничтожило более 200 жилых домов, 47 мостов, 30 километров железнодорожного сообщения и около 300 километров автомобильных дорог.

Сент-Хеленс снова заснул

Через 7 лет после катастрофы национальный парк вокруг Сент-Хеленс снова открыли для посещения туристов. Теперь их количество даже возросло, так как привлекала не только красота природы в этой местности, но и известная на весь мир трагедия 1980 года. Сент-Хеленс регулярно напоминает местным жителям и гостям о своем существовании.

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После масштабного извержения он просыпался еще несколько раз, в частности в 1990 и 2008 годах. К счастью, тогда все обходилось без человеческих жертв. Сейчас вулкан опять спит, набирается сил, чтобы однажды снова показать окружающим свою мощь. Остается надеяться, что в случае повторения мощного извержения, местные власти будут лучше к этому готовы.