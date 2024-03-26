Ими бомбили Мариуполь, - Катков объяснил, какие последствия от ударов ФАБ-3000

В России заявили о запуске массового производства трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Их использование было зафиксировано в Мариуполе во время обороны "Азовстали".

Тогда россияне использовали ФАБ-3000 как свободнопадающий боеприпас, однако сейчас такой метод применения невозможен. Главный редактор издания Defense Express Олег Катков сказал 24 Каналу, возможно ли превратить ФАБ-3000 в планирующую авиабомбу благодаря универсальному модулю планирования и коррекции полета (УМПК).

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Последствия от удара ФАБ-3000

На днях российский министр обороны Сергей Шойгу поехал на завод, где обслуживают и восстанавливают ФАБ-3000. Этим могут заниматься на 54-м арсенале, который расположен в 700 километрах до границы с Украиной. Замечательно, что Шойгу ездит по таким предприятиям и показывает, что они работают.

Банк целей пополняется. "Хлопок" может быть довольно интересный. К тому же рядом расположено еще одно предприятие, которое производит взрывчатые вещества,

– отметил Катков.

ФАБ-3000 – опасная крупногабаритная бомба. Вес такой бомбы более 3 500 килограммов, из которых примерно 700 килограммов взрывчатки.

Ими бомбили Мариуполь с самолетов Ту-22М3, которые являются единственными носителями,

– отметил главный редактор издания Defense Express.

Огромный мощный боеприпас, который после попадания в поверхность оставляет воронку глубиной 15 – 20 метров. Человек может получить тяжелые контузии находясь на расстоянии 100 – 200 метров от места поражения.

Как россияне могут усовершенствовать авиабомбу

Сейчас использование таких свободнопадающих бомб невозможно. То есть, сейчас враг использует ФАБ-250/500/1500, но с комплектом УМПК, которые превращают их в планирующие. Это позволяет сбрасывать их, не заходя в зону поражения зенитно-ракетного комплекса, кроме блуждающего Patriot.

Согласно предположениям Каткова, оккупанты будут пробовать, или уже имеют наработки подключить ФАБ-3000 с УМПК под фронтовой бомбардировщик Су-34. Ведь вряд ли россияне будут использовать ценный и редкий самолет Су-22, когда есть угроза получить ракету от Patriot.

Диаметр ФАБ-3000 вместе с хвостовым оперением составляет 1 метр и 2 миллиметра, а с комплектом УМПК габарит увеличится. Поэтому возникают сомнения, влезет ли она под фюзеляж Су-34.

Запуск массового производства ФАБ-3000

Министру обороны России Шойгу доложили во время его инспекции на предприятиях ОПК Нижегородской области доложили, что в России началось массовое изготовление трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.

СМИ отмечали, что Шойгу прибыл в Нижегородскую область и проверял выполнение Гособоронзаказа на предприятиях, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды.