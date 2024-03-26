Тоді росіяни використовували ФАБ-3000 як вільнопадаючий боєприпас, однак зараз такий метод застосування неможливий. Головний редактор видання Defense Express Олег Катков сказав 24 Каналу, чи можливо перетворити ФАБ-3000 на плануючу авіабомбу завдяки універсальному модулю планування та корекції польоту (УМПК).

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Наслідки від удару ФАБ-3000

Днями російський міністр оборони Сєргєй Шойгу поїхав на завод, де обслуговують та відновлюють ФАБ-3000. Цим можуть займатися на 54-му арсеналі, який розташований за 700 кілометрів до кордону з Україною. Чудово, що Шойгу їздить по таких підприємствах та показує, що вони працюють.

Банк цілей поповнюється. "Бавовна" може бути доволі цікавою. До того ж поряд розташоване ще одне підприємство, яке виробляє вибухові речовини,

– зазначив Катков.

ФАБ-3000 – небезпечна великогабаритна бомба. Вага такої бомби понад 3 500 кілограмів, з яких приблизно 700 кілограмів вибухівки.

Ними бомбили Маріуполь з літаків Ту-22М3, які є єдиними носіями,

– зазначив головний редактор видання Defense Express.

Величезний потужний боєприпас, який після влучання у поверхню залишає вирву глибиною 15 – 20 метрів. Людина може отримати тяжкі контузії перебуваючи на відстані 100 – 200 метрів від місця ураження.

Як росіяни можуть удосконалити авіабомбу

Зараз використання таких вільнопадаючих бомб унеможливлено. Тобто, нині ворог використовує ФАБ-250/500/1500, але з комплектом УМПК, які перетворюють їх на плануючі. Це дозволяє скидати їх, не заходячи у зону ураження зенітно-ракетного комплексу, окрім блукаючого Patriot.

Згідно з припущеннями Каткова, окупанти будуть пробувати, чи вже мають напрацювання під'єднати ФАБ-3000 з УМПК під фронтовий бомбардувальник Су-34. Адже навряд чи росіяни використовуватимуть цінний і рідкісний літак Су-22, коли є загроза отримати ракету від Patriot.

Діаметр ФАБ-3000 разом з хвостовим оперенням складає 1 метр і 2 міліметри, а з комплектом УМПК габарит збільшиться. Тому виникають сумніви, чи влізе вона під фюзеляж Су-34.

Запуск масового виробництва ФАБ-3000

Міністру оборони Росії Шойгу доповіли під час його інспекції на підприємствах ОПК Нижньогородської області, що у Росії розпочалося масове виготовлення тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000.

ЗМІ зазначали, що Шойгу прибув в Нижньогородську область та перевіряв виконання Держоборонзамовлення на підприємствах, що випускають авіаційні засоби ураження та снаряди.