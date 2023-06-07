Последствия взрыва на Каховской ГЭС: хронология 469 дня войны

Продолжается героическое противостояние между украинскими защитниками и российскими захватчиками – самой горячей остается ситуация на Донетчине и Луганщине. В то же время враг продолжает совершать террористические акты.

Среда, 7 июня, это уже 469-й день широкомасштабной российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия взорвала Каховскую ГЭС, Херсонщину затапливает, людей вывозят: хронология 468 дня войны

Глава нашего государства в очередной раз подчеркнул, что целью Украины в этой войне с Россией является выход на границы 1991 года. То есть Вооруженные Силы не намерены захватывать вражеские города: "Украина не собирается захватывать территории любого государства. Это самое главное, что должны понимать все", – сказал Зеленский.

01:54 В Министерстве аграрной политики предупредили, что вода на правобережье Херсонской области может затопить около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Вместе с тем ущерб от гибели всех биоресурсов в ведомстве оценивается в сумму в 10,5 миллиарда гривен.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. Это приведет к тому, что поля на Юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни,

– говорится в сообщении.

01:03 Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение к миру из-за аварии на ГЭС в Каховке. По его словам, в зоне затопления до полномасштабной войны проживало 100 тысяч человек. В то же время, от катастрофы может пострадать около 80 населенных пунктов.

Такое преступление экоцида не могло произойти просто в результате обстрела дамбы. Чтобы уничтожить ее, российским силам нужно сознательно действовать – минировать, взрывать, разрушать. Ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого террора, и я благодарен всем, кто помогает Украине,

– подчеркнул он.

Обращение Зеленского к миру из-за подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

00:10 Уровень воды в Херсонской области после того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, продолжает расти. Города и села региона уходят под воду.

Вода продолжает прибывать: смотрите видео ОК "Юг"