Последствия сбития российских Су-34 и очередная атака "Шахедами": хронология 672 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время аши защитники дают врагу отпор по всей линии фронта.
Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 672 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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В декабре Европейский совет принял важное решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Пока неизвестно, когда именно наше государство станет членом ЕС. Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять от шести до одиннадцати лет. Такое мнение высказал глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмайер. Если Россия захватит Марьинку, это будет ограниченным тактическим достижением и не принесет какого-либо оперативного прогресса, если только российские силы не значительно улучшат свою способность выполнять быстрые механизированные движения вперед. Однако оккупанты не смогут этого сделать. Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть Марьинки. Путин утверждал, что захват этого населенного пункта позволит российским силам оттеснить украинские боевые подразделения от оккупированного города Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск. Российская армия не проводила ни одной наступательной операции, которая бы привела к быстрому и механизированному продвижению вперед, начиная с весны 2022 года. Недавно российские войска продемонстрировали отсутствие такой возможности в неудачных волнах массовых механизированных штурмов для захвата Авдеевки. Эти наступательные операции привели к дополнительным потерям бронетехники, что побудило российское командование перейти к наземным атакам с использованием тяжелой пехоты. Силы и средства ПВО работали, в том числе и в Винницкой области. Силы и средства ПВО сбили в пределах Винницкой области 2 ударных дрона-камикадзе типа "Шахед". Сбитый дрон упал в поле, и, к счастью, не нанес разрушений. Украинские защитники продолжают наносить оккупантам существенные потери. Речь идет не только об личном составе и технике на поле боя, но и о Черноморском флоте, который Россия держит во временно оккупированном Крыму. В интервью секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина, конечно, хотела бы иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению территорий. Однако он подчеркнул, что параллельно с контрнаступлением ВСУ происходят и другие важные процессы. К примеру, украинские защитники приближают деоккупацию Крыма, уничтожая вражеский флот. По словам Данилова, Россия уже лишилась около 20% своего флота. за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 790 окупантов. С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла около 355 750 личного состава. Следует отметить, что такие данные о потерях врага приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных захватчиков в условиях активных боевых действий очень сложно. Так называемая "вторая армия мира" с начала полномасштабного вторжения потеряла: Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают контролировать часть Марьинки, несмотря на постоянные атаки врага. Сейчас город фактически полностью уничтожен россиянами – там не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако оккупанты не отказались от желания захватить Марьинку, а точнее то, что осталось от некогда процветающего города. Сравнивая боевые действия в Марьинке и Бахмуте, Данилов заявил, что ситуация хуже. Большинство из тех дронов, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые регионы. В частности, Херсонщину. В то же время, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Кроме этого, несколько БПЛА упали без последствий. В Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью сбили 13 ударных дронов. "Шахедов" приземлили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах. Там обошлось без пострадавших. Украинская противовоздушная оборона отработала по враждебным воздушным целям. Сбить удалось почти все дроны. Уничтожить удалось 32 из 46 дронов, которые запустила Россия по украинской территории. К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Украинские военные сбили российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении и один российский Су-30СМ над Черным морем в дополнение к трем самолетам Су-34, которые украинские силы сбили на Юге. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские силы на восточном берегу Херсонской области ежедневно проводят вдвое меньше наземных атак на украинские позиции по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день. 25 декабря российский милблогер заявил, что российская авиация в Херсонской области не работает в течение последних трех дней из-за уничтожения российских самолетов Су-34. Российские оккупанты превратили Бердянск Запорожской области в военную базу – размещают там боекомплект и личный состав. Немаловажным для врага остается морской порт. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сказал 24 каналу, что в порту тотальный контроль. Там роют укрепления, располагают противовоздушную оборону, обустраивают укрытие. Из порта россияне вывозят награбленное, в частности лом, а привозят боекомплект и тяжелую технику. В то же время, рассказывают, что якобы хотят развивать инфраструктуру гражданских перевозок. Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа отметил, что после подобных ударов оккупантам будет сложно проводить высадки своего десанта. Кроме того, подобные атаки повлияют и на расположение ракетоносителей захватчиков. По словам вицеадмирала, подобные действия существенно помешали способности противника совершать десантные нападения, уменьшив их численность только к батальону, то есть фактически вдвое. Россия не перестает атаковать украинские мирные города ударными дронами. На Востоке и Юге в ночь на 27 декабря было объявлено об угрозе обстрелов. Отбои начали объявлять после громких взрывов в Одессе. По состоянию на 3.47 угрозы уже не было.
Когда Украина вступит в ЕС
в ISW объяснили, имеют ли россияне тактические преимущества в Марьинке
Ночью в Винницкой области работала ПВО
Россия потеряла уже 20 процентов флота
Обновленная статистика потерь врага
Данилов сравнил тактику россиян в Марьинке и Бахмуте
В каких областях были попадания
Ночью оккупанты атаковали Украину 46 "Шахедами"
Российские войска снизили темп действий на левом берегу Днепра после сбыта Су
Как оккупанты используют порт в Бердянске
Какова способность России взорвать десант после уничтожения трех ВДК
Россия запускала "Шахеды"
В декабре Европейский совет принял важное решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Пока неизвестно, когда именно наше государство станет членом ЕС.
Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять от шести до одиннадцати лет. Такое мнение высказал глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмайер.
Если Россия захватит Марьинку, это будет ограниченным тактическим достижением и не принесет какого-либо оперативного прогресса, если только российские силы не значительно улучшат свою способность выполнять быстрые механизированные движения вперед. Однако оккупанты не смогут этого сделать.
Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть Марьинки. Путин утверждал, что захват этого населенного пункта позволит российским силам оттеснить украинские боевые подразделения от оккупированного города Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск.
Российская армия не проводила ни одной наступательной операции, которая бы привела к быстрому и механизированному продвижению вперед, начиная с весны 2022 года. Недавно российские войска продемонстрировали отсутствие такой возможности в неудачных волнах массовых механизированных штурмов для захвата Авдеевки. Эти наступательные операции привели к дополнительным потерям бронетехники, что побудило российское командование перейти к наземным атакам с использованием тяжелой пехоты.
Силы и средства ПВО работали, в том числе и в Винницкой области.
Силы и средства ПВО сбили в пределах Винницкой области 2 ударных дрона-камикадзе типа "Шахед". Сбитый дрон упал в поле, и, к счастью, не нанес разрушений.
Украинские защитники продолжают наносить оккупантам существенные потери. Речь идет не только об личном составе и технике на поле боя, но и о Черноморском флоте, который Россия держит во временно оккупированном Крыму.
В интервью секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина, конечно, хотела бы иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению территорий. Однако он подчеркнул, что параллельно с контрнаступлением ВСУ происходят и другие важные процессы. К примеру, украинские защитники приближают деоккупацию Крыма, уничтожая вражеский флот.
По словам Данилова, Россия уже лишилась около 20% своего флота.
за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 790 окупантов.
С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла около 355 750 личного состава. Следует отметить, что такие данные о потерях врага приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных захватчиков в условиях активных боевых действий очень сложно.
Так называемая "вторая армия мира" с начала полномасштабного вторжения потеряла:
Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают контролировать часть Марьинки, несмотря на постоянные атаки врага. Сейчас город фактически полностью уничтожен россиянами – там не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако оккупанты не отказались от желания захватить Марьинку, а точнее то, что осталось от некогда процветающего города.
Сравнивая боевые действия в Марьинке и Бахмуте, Данилов заявил, что ситуация хуже.
Большинство из тех дронов, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые регионы. В частности, Херсонщину.
В то же время, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Кроме этого, несколько БПЛА упали без последствий. В Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью сбили 13 ударных дронов. "Шахедов" приземлили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах. Там обошлось без пострадавших.
Украинская противовоздушная оборона отработала по враждебным воздушным целям. Сбить удалось почти все дроны.
Уничтожить удалось 32 из 46 дронов, которые запустила Россия по украинской территории.
К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Украинские военные сбили российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении и один российский Су-30СМ над Черным морем в дополнение к трем самолетам Су-34, которые украинские силы сбили на Юге.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские силы на восточном берегу Херсонской области ежедневно проводят вдвое меньше наземных атак на украинские позиции по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день.
25 декабря российский милблогер заявил, что российская авиация в Херсонской области не работает в течение последних трех дней из-за уничтожения российских самолетов Су-34.
Российские оккупанты превратили Бердянск Запорожской области в военную базу – размещают там боекомплект и личный состав. Немаловажным для врага остается морской порт.
Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сказал 24 каналу, что в порту тотальный контроль. Там роют укрепления, располагают противовоздушную оборону, обустраивают укрытие.
Из порта россияне вывозят награбленное, в частности лом, а привозят боекомплект и тяжелую технику. В то же время, рассказывают, что якобы хотят развивать инфраструктуру гражданских перевозок.
Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа отметил, что после подобных ударов оккупантам будет сложно проводить высадки своего десанта. Кроме того, подобные атаки повлияют и на расположение ракетоносителей захватчиков.
По словам вицеадмирала, подобные действия существенно помешали способности противника совершать десантные нападения, уменьшив их численность только к батальону, то есть фактически вдвое.
Россия не перестает атаковать украинские мирные города ударными дронами. На Востоке и Юге в ночь на 27 декабря было объявлено об угрозе обстрелов.
Отбои начали объявлять после громких взрывов в Одессе.
По состоянию на 3.47 угрозы уже не было.