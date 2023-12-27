Последствия сбития российских Су-34 и очередная атака "Шахедами": хронология 672 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время аши защитники дают врагу отпор по всей линии фронта.

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 672 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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