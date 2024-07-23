Атака на аэродром Морозовск в Ростовской области: появились спутниковые кадры последствий

На аэродром Морозовск, где дислоцируются российские самолеты, была совершена атака. Стало известно, какие последствия от нее.

Российские аэродромы часто становятся целями для атак, ведь там находятся самолеты. которые Россия использует для бомбардировки наших городов. Показали спутниковые снимки Морозовска после атаки.

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Россияне понесли потери

В результате атаки на аэродром Морозовск россияне понесли потери. В частности, было поражено:

позиция дивизиона ЗРК С-300/400;

район стоянки самолета Су-34 (находился на стоянке 20.07);

район стоянки истребителей

склад горюче-смазочных материалов;

взлетно-посадочная полоса.

Последствия атаки на Морозовск: смотрите видео

Кроме этого, за сутки россияне потеряли 1220 солдат. Кроме живой силы, враг теряет и технику. Статистику потерь врага по состоянию на утро 23 июля обнародовал Генштаб ВСУ. При этом отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.