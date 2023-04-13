Война значительно усилила ксенофобию, расизм, русификацию меньшинств и мигрантов в России, – ISW

Кремль проводит кампанию русификации в Украине. Однако это вредит и России, ведь усиливает пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в стране-агрессоре.

Также российские чиновники выбирают мигрантов и этнических меньшинств "мишенями" для пополнения и формирования войск для войны в Украине. Это в значительной степени "переводит военное бремя "русификации" в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".

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Как русификация вредит самой России

Идеологии, лежащие в основе этой русификации, формируют риторический скелет провоенного информационного пространства, часто отражающий свой милитаризм со стойким российским национализмом и сильной ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на внутренние меньшинства в самой России,

– заявили аналитики ISW.

В американском Институте изучения войны заявили, что последствия принятия идеологии "русификации" в России проявляются. В частности, в том, как российские власти и известные российские милблогеры отвечают этническим меньшинствам в России.

Аналитики ISW вспомнили историю, когда несколько российских милблогеров и комментаторов отреагировали на убийство 17-летней российской студентки таджикскими мигрантами в Челябинске. В частности, они использовали эту ситуацию для критики мигрантов из Центральной Азии и сообщества этнических меньшинств за неспособность интегрироваться в общество России.

Также они отметили, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин:

обвинил мигрантов в дестабилизации ситуации в России из-за импорта терроризма и экстремистских идеологий;

отметил роль миграционной политики в обеспечении общественного порядка;

ранее призывал власть целенаправленно набирать на войну мигрантов из Центральной Азии и Кавказа. Речь идет о тех, кто получил российское гражданство. Ведь, по мнению Бастрыкина, у них "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".

Эти внутренние разветвления "русификации" по иронии судьбы продолжают возлагать бремя войны на сообщества, которые она маргинализирует,

– считают аналитики ISW.

Они отметили, что российские официальные лица постоянно нацеливались на сообщества мигрантов и этнических меньшинств в усилиях по формированию силы. То есть это в значительной степени возлагает военное бремя проекта "русификации" в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его целями внутри страны-агрессора.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны заявили, что: