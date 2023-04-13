Война значительно усилила ксенофобию, расизм, русификацию меньшинств и мигрантов в России, – ISW
Источник:ISW
Кремль проводит кампанию русификации в Украине. Однако это вредит и России, ведь усиливает пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в стране-агрессоре.
Также российские чиновники выбирают мигрантов и этнических меньшинств "мишенями" для пополнения и формирования войск для войны в Украине. Это в значительной степени "переводит военное бремя "русификации" в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".
Смотрите также Цифровой авторитаризм: в ISW проанализировали закон о борьбе с уклоняющимися в России
Как русификация вредит самой России
Идеологии, лежащие в основе этой русификации, формируют риторический скелет провоенного информационного пространства, часто отражающий свой милитаризм со стойким российским национализмом и сильной ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на внутренние меньшинства в самой России,
– заявили аналитики ISW.
В американском Институте изучения войны заявили, что последствия принятия идеологии "русификации" в России проявляются. В частности, в том, как российские власти и известные российские милблогеры отвечают этническим меньшинствам в России.
Аналитики ISW вспомнили историю, когда несколько российских милблогеров и комментаторов отреагировали на убийство 17-летней российской студентки таджикскими мигрантами в Челябинске. В частности, они использовали эту ситуацию для критики мигрантов из Центральной Азии и сообщества этнических меньшинств за неспособность интегрироваться в общество России.
Также они отметили, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин:
- обвинил мигрантов в дестабилизации ситуации в России из-за импорта терроризма и экстремистских идеологий;
- отметил роль миграционной политики в обеспечении общественного порядка;
- ранее призывал власть целенаправленно набирать на войну мигрантов из Центральной Азии и Кавказа. Речь идет о тех, кто получил российское гражданство. Ведь, по мнению Бастрыкина, у них "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".
Эти внутренние разветвления "русификации" по иронии судьбы продолжают возлагать бремя войны на сообщества, которые она маргинализирует,
– считают аналитики ISW.
Они отметили, что российские официальные лица постоянно нацеливались на сообщества мигрантов и этнических меньшинств в усилиях по формированию силы. То есть это в значительной степени возлагает военное бремя проекта "русификации" в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его целями внутри страны-агрессора.
Кроме того, аналитики американского Института изучения войны заявили, что:
- война в Украине дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проектировать как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России;
- вероятно, эта тенденция будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронизывая российское внутреннее пространство на долгие годы".