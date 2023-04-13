Також російські чиновники обирають мігрантів та етнічні меншини "мішенями" для поповнення і формування військ для війни в Україні. Це значною мірою "перекладає військовий тягар "русифікації" в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

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Як русифікація шкодить самій Росії

Ідеології, що лежать в основі цієї русифікації, формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризм зі стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на внутрішні меншини у самій Росії,

– заявили аналітики ISW.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що наслідки прийняття ідеології "русифікації" в Росії проявляються. Зокрема, в тому, як російська влада та відомі російські мілблогери відповідають етнічним меншинам у Росії.

Аналітики ISW пригадали історію, коли декілька російських мілблогерів і коментаторів відреагували на вбивство 17-річної російської студентки таджицькими мігрантами у Челябінську. Зокрема, вони використали цю ситуацію, щоб критикувати мігрантів із Центральної Азії та спільноти етнічних меншин за неспроможність інтегруватися в суспільство Росії.

Також вони зауважили, що голова слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін:

звинуватив мігрантів у дестабілізації ситуації в Росії через імпорт тероризму та екстремістських ідеологій;

наголосив на ролі міграційної політики в забезпеченні громадського порядку;

раніше закликав владу цілеспрямовано набирати на війну мігрантів з Центральної Азії та Кавказу. Мовиться про тих, хто отримав російське громадянство. Адже, на думку Бастрикіна, вони мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Ці внутрішні розгалуження "русифікації" за іронією долі продовжують покладати тягар війни на спільноти, які вона маргіналізує,

– вважають аналітики ISW.

Вони зауважили, що російські офіційні особи постійно націлювалися на спільноти мігрантів та етнічних меншин у зусиллях з формування сили. Тобто це значною мірою покладає військовий тягар проєкту "русифікації" в Україні на громади та окремих осіб, які є його цілями всередині країни-агресора.

Окрім того, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що: