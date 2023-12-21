У россиян потери: Андрющенко рассказал о последствиях взрыва в Мариуполе
Источник:Петр Андрющенко
В оккупированном Мариуполе на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмисском районе, где российские захватчики хоронили технику и БК, произошел прилет.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне снова понесли потери в живой силе. Пока они ранены, но их состояние тяжелое. Так что, вероятно, из "трехсотых" они станут "двухсотыми".
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В частности, по данным советника, по меньшей мере 10 оккупантов находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Вчера вечером жители временно оккупированного Мариуполя слышали взрывы. По предварительной информации, прилетело на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмиусском районе, где российские оккупанты хранили БК и технику. Кроме того, есть раненые – минимум 10 военных вывезли в больницу в тяжелом состоянии,
– сообщил Андрющенко.
Ситуация в оккупированном Мариуполе
- Вечером 20 декабря во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели около 6 взрывов.
- Также ранее в городе взорвали автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса.
- Граждане, проживающие в Мариуполе, вынуждены выживать, в городе до сих пор существенные проблемы с отоплением.
- Российские захватчики сносят дома вместе с телами людей. Они уничтожили здание райотдела полиции, где находился пункт фильтрации и застенка.