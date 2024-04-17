"Россия ускоряет наступление": в ISW предупредили о последствиях задержки помощи США

Постоянные задержки США с выделением помощи Украине ограничивают способность Сил обороны проводить эффективные операции. Зато российские войска получают гибкость в проведении наступления.

Об этом говорится в актуальном обзоре Институт изучения войны (ISW). Аналитики предупредили, что эта динамика может привести к оперативно значимым успехам врага в будущем.

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Отмечают, что Россия и Украина участвуют в постоянной гонке инноваций и адаптации в сфере противовоздушной обороны. При этом Россия продолжает корректировать время, масштабы, состав и цели своих ударов, чтобы "проникнуть" в систему противовоздушной обороны Украины.

Украина вынуждена выбирать

Аналитики отметили, что значительные задержки в предоставлении военной помощи со стороны США уже привели к дефициту запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ и препятствуют способности Украины "адаптироваться к эволюции российских ударных комплексов".

Ограниченное количество систем противовоздушной обороны заставляет Украину принимать сложные решения по распределению систем ПВО между тыловыми и фронтовыми районами, оставляя фронтовые войска в значительной степени уязвимыми к российским воздушным атакам,

– говорится в отчете.

ISW также отмечает, что только Штаты могут быстро предоставить Украине системы противовоздушной обороны в том объеме, который улучшит способности противовоздушной обороны Украины.

Помощь от США: актуально

Палата представителей США до сих пор не проголосовала за помощь Украине. При этом сообщают, что уже на этой неделе в Палате представителей рассмотрят законопроект о помощи Украине и Израилю.