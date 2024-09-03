Что будет в случае захвата Покровска: Кротевич объяснил планы России и последствия для двух городов

В случае захвата Покровска российские оккупанты нацелятся на Славянск и Краматорск. Вероятно, эти города окажутся в оккупации. И на этот раз она будет не такой "мягкой", как в 2014 году.

Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. При этом он отметил, что сейчас ситуация сложная, враг имеет значительное преимущество на этом направлении.

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Если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск. В 2014 году они находились в "мягкой оккупации". На этот раз она не будет такой мягкой,

– сказал Кротевич.

Военный одновременно подчеркнул, что потеря Покровска не должна означать потерю Украины или даже Донбасса.

Враг использует своих солдат как наживку

"Преимущество россиян в живой силе здесь огромное. Оккупанты высылают небольшие подразделения из 2 – 4 солдат, и, пока мы бегаем за четырьмя ребятами, они продвигаются в другом месте. Тактика самоубийственная, но эффективная", – добавил Кротевич.

Военный отметил, что Россия может себе это позволить, ведь у страны-агрессора 120 миллионов человек.

В то же время, по словам Кротевича, оккупационная армия несет большие потери, чем ВСУ, но все равно продолжает отправлять своих людей на Покровское направление.

"В Курске они бросают артиллерию и бригады, чтобы удержать позиции", – пояснил Кротевич.

Важно. 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о замедлении наступления российских войск на Донбассе.