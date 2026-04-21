ИИ всех не заменит: после войны государству будут нужны люди, умеющие работать руками

Украина ожидает завершения войны для начала стремительного процесса восстановления. Однако, как отмечают эксперты, стране не удастся быстро оправиться от войны без привлечения трудовых мигрантов.

Об этом 24 Каналу рассказал глава "Офиса миграционной политики", экспертом по вопросам демографии и трудовой миграции – Василий Воскобойник.

Почему трудовые мигранты – единственный выход для Украины?

Для восстановления после войны, Украине нужен качественный скачок. Ключевой в этом, по мнению Василия Воскобойника, является эффективность. Без эффективного управления ресурсами и географическими возможностями, в Украину не вернутся не то что эмигранты, но и не придут иммигранты.

Исходя из прогнозов Минэкономики, нам для того, чтобы в следующие 10 лет расти с темпом в 7% (мы исходим из того, что сейчас война закончилась, а у нас начинается экономическое восстановление), потребуется дополнительно 4,5 миллиона рабочих рук. Эти цифры были обнародованы еще в декабре 2023 года. В ноябре 2025 года Международная организация труда (профильная структура ООН, – 24 Канал) посчитала, что нам нужно для тех же темпов экономического роста еще больше рабочих рук. Около 8,2 – 8,6 миллиона рабочих рук. И это все дополнительно к численности рабочей силы, которая у нас была в 2021 году,

– пояснил Воскобойник.

Украина должна сформировать четкие правила игры, утвердить верховенство права.

В 2025 году 74% украинских предприятий испытали дефицит кадров (в строительстве нехватка работников достигает 30 – 50%). По сравнению со временем до полномасштабного вторжения, рынок труда в Украине потерял около 1,3 миллиона налогоплательщиков.

Поэтому пока человека на производстве не заменит робот, а ИИ не научит его класть кирпичи на эти печальные, но показательные цифры придется считаться,

– отметил эксперт.

Без привлечения трудовых мигрантов Украина рискует стать страной со "старым" населением и низкой рождаемостью, с сотнями тысяч искалеченных или убитых войной людей.

Украина стремительно вымирает