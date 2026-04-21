Про це 24 Каналу розповів голова "Офісу міграційної політики", експертом з питань демографії та трудової міграції – Василь Воскобойник.

Чому трудові мігранти – єдиний вихід для України?

Для відновлення після війни, Україні потрібний якісний стрибок. Ключовою у цьому, на думку Василя Воскобойника, є ефективність. Без ефективного управління ресурсами і географічними можливостями, в Україну не повернуться не те що емігранти, а й не прийдуть іммігранти.

Виходячи з прогнозів Мінекономіки, нам для того, аби в наступні 10 років зростати з темпом у 7% (ми виходимо з того, що зараз війна закінчилася, а в нас починається економічна відбудова), буде потрібно додатково 4,5 мільйони робочих рук. Ці цифри були оприлюднені ще в грудні 2023 року. У листопаді 2025 року Міжнародна організація праці (профільна структура ООН, – 24 Канал) порахувала, що нам потрібно для тих самих темпів економічного зростання ще більше робочих рук. Біля 8,2 – 8,6 мільйона робочих рук. І це все додатково до чисельності робочої сили, яка в нас була у 2021 році,

– пояснив Воскобойник.

Україна повинна сформувати чіткі правила гри, утвердити верховенство права.

У 2025 році 74% українських підприємств відчули дефіцит кадрів (у будівництві нестача працівників сягає 30 – 50%). Порівняно з часом до повномасштабного вторгнення, ринок праці в Україні втратив близько 1,3 мільйона платників податків.

Тому поки людину на виробництві не замінить робот, а ШІ не навчить його класти цеглу на ці сумні, але показові цифри доведеться зважати,

– зазначив експерт.

Без залучення трудових мігрантів Україна ризикує стати країною зі "старим" населенням та низькою народжуваністю, із сотнями тисяч скалічених або вбитих війною людей.

Україна стрімко вимирає