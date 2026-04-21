Об этом 24 Каналу рассказал глава "Офиса миграционной политики", экспертом по вопросам демографии и трудовой миграции – Василий Воскобойник.

Почему трудовые мигранты – единственный выход для Украины?

Для восстановления после войны, Украине нужен качественный скачок. Ключевой в этом, по мнению Василия Воскобойника, является эффективность. Без эффективного управления ресурсами и географическими возможностями, в Украину не вернутся не то что эмигранты, но и не придут иммигранты.

Исходя из прогнозов Минэкономики, нам для того, чтобы в следующие 10 лет расти с темпом в 7% (мы исходим из того, что сейчас война закончилась, а у нас начинается экономическое восстановление), потребуется дополнительно 4,5 миллиона рабочих рук. Эти цифры были обнародованы еще в декабре 2023 года. В ноябре 2025 года Международная организация труда (профильная структура ООН, – 24 Канал) посчитала, что нам нужно для тех же темпов экономического роста еще больше рабочих рук. Около 8,2 – 8,6 миллиона рабочих рук. И это все дополнительно к численности рабочей силы, которая у нас была в 2021 году,

– пояснил Воскобойник.

Украина должна сформировать четкие правила игры, утвердить верховенство права.

В 2025 году 74% украинских предприятий испытали дефицит кадров (в строительстве нехватка работников достигает 30 – 50%). По сравнению со временем до полномасштабного вторжения, рынок труда в Украине потерял около 1,3 миллиона налогоплательщиков.

Поэтому пока человека на производстве не заменит робот, а ИИ не научит его класть кирпичи на эти печальные, но показательные цифры придется считаться,

– отметил эксперт.

Без привлечения трудовых мигрантов Украина рискует стать страной со "старым" населением и низкой рождаемостью, с сотнями тысяч искалеченных или убитых войной людей.

Украина стремительно вымирает