Послы ЕС согласовали продление санкций против России, – СМИ
30 июня 2021 , 13:15Читати новину українською
Источник:твиттер Rikard Jozwiak
В Евросоюзе согласовали продление санкций против России. Скорее всего, их одобрят уже 12 июля.
Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что "послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций". Это было ожидаемо.
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Они должны быть одобрены во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля,
– отметил Джозвяк.
Санкции обсудили на саммите в Брюсселе
- Во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС решили продлить экономические санкции в отношении России как минимум на еще 6 месяцев.
- Председатель Европейского совета Шарль Мишель заметил, что "Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения минских соглашений".
- Политик подчеркнул, что ЕС будет изучать форматы и условия диалога с Россией.
Санкции ЕС против России: главное
- Первые санкции против России ЕС ввел еще в 2014 году. Тогда Россия оккупировала украинский Крым и спровоцировала войну на Донбассе.
- С тех пор ЕС систематически продлевает санкции каждые 6 месяцев.