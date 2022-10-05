Послы Евросоюза одобрили восьмой пакет санкций против России

После Евросоюза 5 октября собрались, чтобы одобрить новый пакет санкций против России. Это означает, что страна-агрессор получит новые ограничения.

Об одобрении послами нового, восьмого пакета санкций против России, рассказал журналист Рикард Йозвяк. Он также рассказал, когда соответствующий документ будет опубликован.

Читайте также Байден запретил обмен долларов на специальные права заимствования для России и Беларуси

Детали пакета санкций уже одобрили

По словам Йозвяка, послы Европейского Союза одобрили все детали пакета санкций. Так что началась письменная процедура. Она, добавил журналист, завершится 6 октября в 10.00. Именно тогда и появится публикация в официальном журнале ЕС.

Ранее журналисты нескольких изданий рассказали, что будут входить в новый пакет санкций. По мнению обозревателей из Politico и BBC, ссылающихся на европейских дипломатов, будет говориться о введении потолка цен на нефть.

Так, журналисты Politico отметили, что "в рамках нынешнего пакета согласуют правовую основу для введения потолка цен". Отметим, что недавно соответствующую инициативу предложили страны-члены G7.

Но это еще не все. Также с помощью этого пакета санкций планируют "нанести удар по российской сталелитейной промышленности". Кроме того, речь пойдет также об индивидуальных ограничениях, наложенных на определенных персон.

Новый пакет санкций может предусматривать ограничения и для граждан стран-членов ЕС. Они не вправе входить в состав руководства государственных компаний России.

Что касается самых граничных цен на нефть, то их объявят вскоре. Решение же, принятое в рамках восьмого пакета санкций, вступит в силу через два месяца – 5 декабря.

Заметим, что потолок цен на энергоносители из страны-агрессора призывают вводить и в других государствах. В то же время составители пакета санкций обратились в нефтедобывающие страны. Их попросили увеличивать добычу нефти. Это позволит вытеснить с рынка рф.

Реакция чиновников на новый пакет санкций

Я верю, что до конца этого пленарного заседания мы достигнем соглашения в Раде и примем общее предложение, выдвинутое Комиссией,

– прокомментировал новый пакет Жозеп Боррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила страны-члены ЕС с тем, что они пришли к согласию. Она подчеркнула, что все действовали быстро и решительно.

Мы никогда не согласимся ни на фиктивные путинские референдумы, ни на любую аннексию Украины. Мы настроены и дальше заставлять Кремль платить,

– подчеркнула она.

Прокомментировал решение послов ЕС глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что восьмой пакет санкций против России будет. По словам Ермака, на этом никто останавливаться не планирует. Страну-агрессора продолжат дожимать.

Ввести восьмой пакет призвал Зеленский

Напомним, что Владимир Зеленский в сентябре призвал начать работу над восьмым пакетом санкций против страны-агрессора. Соответствующее заявление он сделал после обстрелов оккупантами объектов критической инфраструктуры нашего государства.

Добавим, что перед этим своим мнением поделился глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что не имеет никаких сомнений в том, введут ли очередные ограничения в отношении России.

Достойно внимания – Путин подписал бессмысленный "закон о присоединении" территорий к России: смотрите видео