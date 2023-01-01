Американские дипломаты во время обстрелов в новогоднюю ночь выбрали любимую фразу 2022 года

Захватчики продолжают демонстрировать всему миру, что означает "русский мир". В новогоднюю ночь оккупанты атаковали Киев иранскими дронами.

Американские дипломаты, работающие в посольстве в Киеве, выбрали любимую фразу в 2022 году. Они сделали это во время воздушной тревоги в новогоднюю ночь.

Читайте также Путин в последний день года запустил ракеты по Украине: все о массированной атаке 31 декабря

Какую же фразу выбрали дипломаты

Дипломаты Посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (что неудивительно): "Русский военный корабль…",

– говорится в сообщении.

Реакция США на массированную атаку 31 декабря

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространилась в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой.

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк назвала атаку россиян в новогоднюю ночь трусливой и заявила, что в Соединенных Штатах уверены в победе Украины в 2023 году.

Невероятно. Россия трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Но, похоже, Путин еще не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!

– написала Бринк.

Напомним, что враг накануне нового года нанес массированную атаку по Украине. В частности, взрывы прогремели и в Киеве. Захватчики попали в гостиницу в центре столицы. Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце Украины. Также обломки ракет рухнули на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.

В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. Виталий Кличко сообщил, что 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Трое из них – в тяжелом состоянии.

Атака дронами