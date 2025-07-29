Россия пытается использовать дипломатов третьих государств для пропаганды и создать иллюзию "признания" незаконной оккупации украинского Крыма. Так, недавно состоялся возмутительный визит послов Бурунди, Гвинеи и Чада в России на аннексированный полуостров.

Этот визит является вопиющим нарушением международного права. А также подрывает усилия международного сообщества, направленные на прекращение войны России против Украины. Об этом говорится в заявлении нашего МИД, передает 24 Канал.

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Как МИД отреагировал на действия африканских послов в России?

Украинское ведомство призвало иностранных дипломатов воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как прямое или косвенное одобрение преступлений государства-агрессора.

Кроме того, МИД Украины рассчитывает, что иностранные правительства предоставят надлежащую оценку действиям своих представителей, "которые своими необдуманными поступками вредят двусторонним отношениям с Украиной и репутации собственных государств на международной арене".

Украинская сторона оставляет за собой право принять необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на указанные недружественные действия, а также инициировать внесение упомянутых лиц в санкционные списки,

– говорится в заявлении.

К слову, Легион "Свобода России" взял в плен гражданина Нигерии Кехинде Олувагбемилеке во время штурма на Запорожском направлении. Кехинде был студентом, которого привлекли к войне в России с обещаниями быстрого заработка и безопасной службы.