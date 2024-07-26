Посмотрим: подозреваемый в убийстве Фарион ответил, виновен ли он
18-летний подозреваемый в убийстве Ирины Фарион ответил, виновен ли он. На допросе он оставался абсолютно спокойным.
Кадры с допроса обнародовало Министерство внутренних дел сегодня, 26 июля, во время брифинга, передает 24 Канал.
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На вопрос, действовал ли он умышленно, или признает вину, отвечает: "Будет видно, посмотрим".
А на просьбу объяснить свои действия он некоторое время помолчал, потом улыбнулся и ответил: "Следующий вопрос".
Подозреваемый в убийстве Фарион ответил, виновен ли он:
Подозреваемый уже в суде
Спокойным парень оставался и в зале суда. На вопрос дочери убитой Ирины Фарион – Софии Фарион, почему он совершил преступление, подозреваемый ответил: "Время покажет", передают корреспонденты 24 Канала.
18-летнего подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион привезли в Галицкий районный суд Львова. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности залога.
Сейчас суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 16 часов, поскольку должен прибыть частный адвокат обвиняемого. Отец подозреваемого заключил соглашение с частным адвокатом.Важно! Подозреваемому сообщили о подозрении по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, юноше грозит до 15 лет лишения свободы.
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Что известно о подозреваемом
- OSINT-исследователи идентифицировали личность, которого прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.
- Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".
- Журналисты также идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграме: парень подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские.
- По данным МВД, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион мог планировать новые покушения. Они обнаружили в телефоне парня доказательства, что тот искал адреса других политиков. В частности, по информации от правоохранителей, новой жертвой подозреваемого мог стать нардеп Максим Бужанский.