Посол в Австрии рассказал, почему Украине не поможет нейтралитет на фоне агрессии России

Посол Украины в Австрии Василий Химинец заявил, что Россия в 2014 году пренебрегла нейтральным статусом Украины. Тогда же она оккупировала часть нашей земли.

Дипломат считает, что теперь, на фоне новой угрозы со стороны России, такой статус для нашей страны не является хорошим вариантом. Он также провел параллели с похожим статусом Австрии.

Что касается австрийского нейтралитета, то, думаю, мне как дипломату не стоит много дискутировать. Только скажу, что для Австрии хорошо: она географически достаточно далеко расположена от России,

– сказал Химинец.

Он отрицает гипотезу о том, что нейтралитет Украины якобы мог бы поспособствовать уменьшению напряжения между Украиной и Россией.

Аргументы дипломата

Нейтралитет – это юридический и политический статус государства, которое обязуется не участвовать в войне между другими государствами, а в мирное время – отказывается от участия в военных блоках.

По словам посла, опыт показывает, что Россию такое условие не останавливает.

В 2014 году Украина была нейтральна, и этот нейтралитет тогда был закреплен в Конституции. Но Россия, Путин использовали это для нападения на Украину, и оккупации, и аннексии части украинской территории,

– подчеркнул Химинец.

Он убеждает, что эффективная безопасность и оборона возможна в случае, если Украина станет членом НАТО. Ведь курс на Альянс и ЕС закреплен в Конституции. Это поддерживает большинство украинцев, поэтому власть будет следовать этим принципам.

Вероятное вторжение России: последние новости

Страна-агрессор, похоже, пока не собирается отводить свои войска от границ нашего государства. Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил информацию об увеличении количества войск России вблизи Украины. По его словам, это происходит постепенно и резкий рост вполне вероятен.

Появилась еще одна тревожная новость. Россия заявила, что с 13 по 19 февраля собирается проводить военные учения в Черном море. Следовательно, порты Украины будут заблокированы. Из-за этого соберется заседание СНБО.

Не молчат и страны-партнеры. На фоне угрозы нового вторжения России в Украину, Джо Байден планирует позвонить мировым лидерам. Они обсудят ситуацию вблизи границ.

Россия наращивает войска возле Черниговской области: смотрите видео