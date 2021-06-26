Эта идея как бы в ДНК немцев, – посол Германии об отказе Берлина предоставлять оружие Украине

В Германии люди очень осторожно относятся к вопросу предоставления оружия Восточной Европе. Все из-за истории и воспитания с идеей, что "немецкого оружия там никогда не будет".

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию объяснила, почему Германия, один из крупнейших мировых экспортеров оружия, отказывает Украине в поставках вооружения.

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Отказ в поставках оружия имеет исторический фон

По словам Фельдгузен, так сложилось, что "для Германии исторически Восточная Европа – особая часть мира, а все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия там никогда не будет".

Эта идея как бы в ДНК немцев. И есть очень мало моих земляков, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана,

– отметила госпожа посол.

Однако добавила, что видит и понимает, что есть война, и надо защищаться. В то же время в Германии люди далеки от этого понимания.

"Вчера (22 июня – 24 канал) была символическая дата — 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение относительно оружия для этого региона. Это действительно сложно", – подчеркнула Фельдгузен.

Комментируя информацию, что Германия продает много оружия Египту и другим странам Ближнего Востока, которые принимают участие в конфликте в Йемене, дипломатка заявила, что "это не Восточная Европа".

Посол признала, что "времена и правительства меняются", а также выразила надежду, что "возможно, что-то изменится и в этом вопросе".

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