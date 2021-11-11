Посол Грузии из-за Саакашвили второй раз за неделю докладывал в украинском МИД

Украина требует от Грузии достойного отношения к Михеилу Саакашвили. В украинском МИД считают недопустимым применение насилия в отношении него.

Украина и дальше будет уделять особое внимание этой теме. Об этом замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий сказал, встречаясь с послом Грузии Георгием Закарашвили.

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Точицкий в очередной раз отметил недопустимость применения физической силы к Саакашвили. Грузия обязана гарантировать права человека в соответствии с нормами международного права.

Второй разговор с послом за неделю

В Грузии показали видео, как Саакашвили затягивают в тюремную больницу и несут по коридорам. В палате политик поругался с двумя мужчинами.

Уже во второй раз за неделю в украинское МИД вызывают грузинского посла из-за ситуации с задержанием Саакашвили.

Закарашвили 9 ноября приходил в МИД из-за перевода политика в тюремную больницу.

Что известно о задержании Саакашвили