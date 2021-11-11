Посол Грузии из-за Саакашвили второй раз за неделю докладывал в украинском МИД
Источник:"Европейская правда"
Украина требует от Грузии достойного отношения к Михеилу Саакашвили. В украинском МИД считают недопустимым применение насилия в отношении него.
Украина и дальше будет уделять особое внимание этой теме. Об этом замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий сказал, встречаясь с послом Грузии Георгием Закарашвили.
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Точицкий в очередной раз отметил недопустимость применения физической силы к Саакашвили. Грузия обязана гарантировать права человека в соответствии с нормами международного права.Обратите внимание! В Грузии показали видео, как Саакашвили затягивают в тюремную больницу и несут по коридорам. В палате политик поругался с двумя мужчинами.
Второй разговор с послом за неделю
Уже во второй раз за неделю в украинское МИД вызывают грузинского посла из-за ситуации с задержанием Саакашвили.
Закарашвили 9 ноября приходил в МИД из-за перевода политика в тюремную больницу.
Что известно о задержании Саакашвили
- Саакашвили задержали в Грузии 1 октября из-за возбужденных уголовных дел против него.
- Политик вернулся на родину в преддверии выборов в парламент.
- После задержания экс-президент объявил голодовку. По словам нардепа Украины Елизаветы Ясько, политик похудел на 20 килограммов.
- 8 ноября Саакашвили на вертолете эвакуировали из Рустави в больницу Глданской тюрьмы.
- Грузинские власти сообщали, что эвакуация прошла без принуждения, однако Людмила Денисова заявила, что Саакашвили во время перевозки избили.
- Адвокат Саакашвили заявил, что его подзащитный прекратил голодовку.