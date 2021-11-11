Україна й надалі приділятиме особливу увагу цій темі. Про це заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький сказав, зустрічаючись з послом Грузії Георгієм Закарашвілі.

Читайте також "Ви виконуєте наказ Путіна": з’явилось ще одне відео з Саакашвілі у швидкій

Точицький вкотре наголосив на неприпустимості застосування фізичної сили до Саакашвілі. Грузія зобов'язана гарантувати права людини відповідно до норм міжнародного права.

Друга розмова з послом за тиждень

Вже вдруге за тиждень до українського МЗС викликають грузинського посла через ситуацію із затриманням Саакашвілі.

Закарашвілі 9 листопада приходив у МЗС через переведення політика до тюремної лікарні.

Що відомо про затримання Саакашвілі

  • Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня через відкриті кримінальні справи проти нього.
  • Політик повернувся на батьківщину напередодні виборів до парламенту.
  • Після затримання експрезидент оголосив голодування. За словами нардепки України Єлизавети Ясько, політик схуд на 20 кілограмів.
  • 8 листопада Саакашвілі гелікоптером евакуювали з Руставі до лікарні Глданської тюрми.
  • Грузинська влада повідомляла, що евакуація відбулася без примусу, однак Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі під час перевезення побили.
  • Адвокат Саакашвілі заявив, що його підзахисний припинив голодування.