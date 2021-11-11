Україна й надалі приділятиме особливу увагу цій темі. Про це заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький сказав, зустрічаючись з послом Грузії Георгієм Закарашвілі.
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Точицький вкотре наголосив на неприпустимості застосування фізичної сили до Саакашвілі. Грузія зобов'язана гарантувати права людини відповідно до норм міжнародного права.
Друга розмова з послом за тиждень
Вже вдруге за тиждень до українського МЗС викликають грузинського посла через ситуацію із затриманням Саакашвілі.
Закарашвілі 9 листопада приходив у МЗС через переведення політика до тюремної лікарні.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня через відкриті кримінальні справи проти нього.
- Політик повернувся на батьківщину напередодні виборів до парламенту.
- Після затримання експрезидент оголосив голодування. За словами нардепки України Єлизавети Ясько, політик схуд на 20 кілограмів.
- 8 листопада Саакашвілі гелікоптером евакуювали з Руставі до лікарні Глданської тюрми.
- Грузинська влада повідомляла, що евакуація відбулася без примусу, однак Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі під час перевезення побили.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що його підзахисний припинив голодування.