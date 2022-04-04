Посол Литвы возвращается в Киев: зато с Россией коммуникацию уменьшили

Посол Литвы возвращается в столицу Украины. Поэтому дипломатическое представительство страны начнет полноценно работать. Также литовцы частично разрывают отношения с Россией.

Соответствующее решение было принято Министерством внешних дел Литвы. Об этом сообщил его глава Габриелюс Ландсбергис в своем твиттере.

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Что сделали с представительством России

Публикация о возвращении посла в Украину появилась после обеда 4 апреля. Решение Министерства очень одобрительно оценили не только подписчики из Литвы, но и украинцы.

Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Российского посла попросили покинуть Литву. Это решение принято сегодня,

– написал Ландсбергис.

Что касается представительства России, то оно не станет слишком ограниченным. Однако теперь оно будет без своего руководителя, который ранее мог представлять страну-агрессора на торжественных событиях.

Когда представители Литвы покинули Киев

О том, что из столицы во Львов вывезли часть литовских дипломатов, стало известно 17 февраля. Это объясняли еще тогда потенциальной опасностью вторжения. Однако страна отмечала, что говорится не обо всех работниках посольства.

Вероятно, всех остальных вывезли после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Однако теперь они будут постепенно возвращаться в Киев, чтобы помогать живущим там гражданам.

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