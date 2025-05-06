В десять раз: Андрей Мельник призвал кардинально увеличить финансирование МИДа
- Андрей Мельник, посол Украины в Бразилии, призвал увеличить финансирование МИД и системы посольств в десять раз.
- Мельник указал, что доля МИД в бюджете Украины составляет 0,19%, тогда как в Германии – 1,46%, и отметил необходимость расширения сети украинских посольств.
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что Украине необходимо кардинально увеличить финансирование МИД и системы посольств. По его словам, такая инвестиция со временем "оправдается сторицей"
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интревью Андрея Мельника для "РБК-Украина".
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Почему финансирование МИД и системы посольств является важным
Андрей Мельник объяснил, главные внешнеполитические приоритеты должны сосредотачиваться на тех странах, которые являются ключевыми союзниками Украины.
Но я всегда отстаивал и буду в дальнейшем продвигать мнение, на всех наших внутренних совещаниях внутри дипломатической системы, что особенно на фоне этих огромных расходов на наши войска нам параллельно нужно увеличить действительно кардинально – в десять раз – финансирование МИД и всей системы посольств,
– подчеркнул дипломат.
Он отметил, что доля МИД в общем бюджете Украины сейчас составляет около 0,19%. К примеру, в Германии этот показатель в восемь раз выше и составляет около 1,46%.
Я очень надеюсь, что высшее руководство государства сможет принять историческое решение о таком поэтапном увеличении расходов на отечественную дипломатию хотя бы до показателя в один процент,
– добавил Мельник.
В интервью дипломат отметил необходимость расширения сети украинских посольств. По его словам, дипломатическое представительство – это долгосрочная инвестиция, которая может дать результат не сразу, но в перспективе нескольких лет станет ощутимой.