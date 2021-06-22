Гораздо позже, но вернется: посол США отправится в Москву после скандала с Путиным-убийцей

Посол США Джон Салливан не спешит возвращаться в Москву после заявления Джо Байдена о Путине-убийце. Зато его американский коллега уже возобновил работу в Вашингтоне.

Как пояснил пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц, Салливан вернется в Москву "на этой неделе".

Важно Российский посол, которого отозвали после слов Байдена о Путине-убийце, возвращается в США

Заметим, что американский посол покинул Россию еще 2 месяца назад. И только после саммита Байдена и Путина послы США и России вернутся на рабочие места.

После важного саммита я с нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США,

– сказал Салливан.

Он отметил, что в его планах – работа по направлениям, которые обозначил Джо Байден во время саммита в Женеве. Говорится о работе над вопросами, связанными с

стратегической стабильностью,

соблюдением прав человека,

построением стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Заметим, что посол России Анатолий Антонов вернулся в США еще 20 июня. Он заявил российским СМИ, что настроен оптимистично и хочет помочь в построении "равных и прагматических" отношений.

Почему США и Россия отозвали своих послов

Кремль отозвал Анатолия Антонова еще в марте этого года после того, как Байден назвал Путина убийцей.

Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле, публично заявив, что причиной его возвращения в США стали "консультации" с американскими официальными лицами.

Интересно! Скандал между странами разгорелся после того, как Джо Байден положительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей.