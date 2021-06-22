Як пояснив прессекретар посольства США в Росії Джейсон Ребхольц, Салліван повернеться до Москви "цього тижня".

Важливо Російський посол, якого відкликали після слів Байдена про Путіна-вбивцю, повертається в США

Зауважимо, що американський посол залишив Росію ще 2 місяці тому. І лише після саміту Байдена та Путіна посли США та Росії повернуться на робочі місця.

Після важливого саміту я з нетерпінням чекаю можливості незабаром повернутися у Москву, щоб очолити сильну команду посольства США,

– сказав Салліван.

Він зазначив, що в його планах – робота за напрямками, які окреслив Джо Байден під час саміту у Женеві. Мовиться про роботу над питаннями, що пов'язані зі

стратегічною стабільністю,

дотриманням прав людини,

побудовою стабільних і передбачуваних відносин з Росією.

Зауважимо, що посол Росії Анатолій Антонов повернувся до США ще 20 червня. Він заявив російським медіа, що налаштований оптимістично і хоче допомогти у побудові “рівних і прагматичних” відносин.

Чому США та Росія відкликали своїх послів

Кремль відкликав Анатолія Антонова ще у березні цього року після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.

Посол США в Росії Джон Салліван покинув Москву у квітні, публічно заявивши, що причиною його повернення в США стали "консультації" з американськими офіційними особами.

Цікаво! Скандал між країнами спалахнув після того, як Джо Байден схвально відповів на питання журналіста про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею.