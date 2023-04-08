В сети – дискуссия о наряде нового посла в Болгарии Илащук: люди разделились на 2 лагеря

Из-за нового наряда посла Украины в Болгарии Олеси Илащук в сети началась дискуссия. Блуза по национальным мотивам напомнила украинцам домашний халат.

7 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Болгария Олеся Илащук записала обращение. Однако попала она в центр внимания не через него, а через свою одежду, сообщает 24 Канал.

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На наряды посла особое внимание обратил журналист Сергей Сидоренко, заявивший, что Илащук записала обращение в "халатике". По его мнению, посол должна ответственнее подбирать одежду.

Всегда являлся сторонником того, что обязательная формальность в одежде, галстуки вот это все – это преимущественно старомодно. Но. Официальное обращение посла в халате, признаюсь, превосходит самые смелые ожидания,

– написал Сидоренко.

Обращение Илащука, которое вызвало дискуссию: смотрите видео

После такого заявления в комментариях началась дискуссия. Некоторые украинцы встали на защиту Илащук и заявили, что осуждать человека из-за его одежды не стоит. Пользователи сети обратили внимание на то, что посол подобрала одежду в украинских мотивах, а блуза символическая.



Украинцы встали на защиту Илащук / Скриншот из соцсетей

Однако в комментариях появился и второй "лагерь", осуждаемый Илащук из-за ее внешнего вида. Многие из них считают наряд посла смешным и называют его "кимоно". Некоторые украинцы шутят, что посол в Болгарии "готовится стать послом в Японии".



Украинцы не оценили блузу посла / Скриншот из соцсетей

Некоторые пользователи сети осудили Илащук и из-за цвета блузы, в которой она записывала обращение. Поскольку посол выступала в кабинете, то, по мнению украинцев, "сливалась" с интерьером.



Цветовая палитра не понравилась украинцам / Скриншот из соцсетей



Илащук хейтят из-за внешнего вида / Скриншот из соцсетей

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