Будапешт фактически признал диктатора: посол Венгрии вручил верительные грамоты Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября принял верительные грамоты от послов 11 государств. И среди них была представительница Венгрии Зита Илона Бенчик.

Она стала первым с 2020 года послом страны Европейского Союза, вручившей верительные грамоты Лукашенко. Этим фактом Венгрия фактически признала легитимным власть белорусского диктатора.

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Лукашенко готов к диалогу

Также, по сообщению пропагандистского СМИ "БелТА", белорусский диктатор принял верительные грамоты еще у 10 послов из Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

Приветствуя нового посла Венгрии в Беларуси Лукашенко отметил, что Будапешт остается "давним и надежным другом Беларуси". "Отношения" Венгрии и Беларуси, по его словам, "прошли испытание временем" и выстраиваются" на "прагматизме и взаимоуважении".

Кроме того, белорусский диктатор прокомментировал предложение Венгрии по безопасности и мерам доверия в Европе.

Готовы к продолжению диалога с Венгрией с целью деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами,

– сказал Лукашенко.

Ранее посол Венгрии Зита Илона Бенчик вручила копии верительных грамот главе МИД Беларуси Сергею Алейнику.

Что происходит в Беларуси

ЕС официально объявил о новом пакете санкции против Беларуси и Лукашенко. Ограничения направлены на выравнивание санкционной политики Европейского Союза в отношении России и Белоруссии.

По мнению белорусского оппозиционера Павла Латушко, "союзное государство", построенное Путиным и Лукашенко, является "единственным экономическим и таможенным пространством". И это позволяло России обходить западные санкции.

Также Европарламент утвердил резолюцию, осуждающей действия режима Лукашенко, в частности, репрессии и угнетение белорусов. Кроме того, белорусский диктатор признан соучастником военных преступлений России в Украине.

В резолюции говорится о похищении более 2 150 детей из Украины, которые были вывезены в Беларусь. Это фактически означает, что Европарламент поддержал соответствующее расследование Офиса генпрокурора Украины. И это свидетельствует о возможности привлечь к ответственности в МКС и Лукашенко.

Вручение послом страны Евросоюза копий верительных грамот произошло впервые с 2020 года. До этого момента последним послом из страны Европейского Союза, который вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в 2020 году (тогда этот пост занимал Владимир Макей – 24 Канал), был посол Франции Николя де Лакост. Напомним, что в 2020 году состоялись так называемых "президентские выборы" в Беларуси, по "результатам" которых Лукашенко провозгласил себя "президентом.