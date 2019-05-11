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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Посол Украины при ООН получил дополнительную должность от Порошенко

      49 Читати новину українською
      Владимир Ельченко
      Владимир Ельченко / ООН

      Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко будет дополнительно исполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла Украины на Ямайке.

      Соответствующий указ №213/2019 Президент Украины Петр Порошенко подписал 11 мая.

      Читайте также: Зеленский может отменить ряд последних кадровых назначений Порошенко

      Ельченко с 2010 по 2015 годы был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. С 9 декабря 2015 года – постоянным представителем Украины при ООН. А в январе 2016-го он также стал постоянным представителем Украины в Совете безопасности ООН.

      В субботу, 11 мая, Порошенко также подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова, который занимал свой пост с июля 2014 года.

      Отметим, по завершению своей каденции Порошенко отличился рядом кадровых изменений – как увольнений, так и назначений:

      Кроме того, действующий президент наградил званиями генералов более 20 человек и присвоил звание Героя Украины председателю СБУ Василию Грицаку.

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      Теги: Новости Украины ООН Новости политики Петр Порошенко
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