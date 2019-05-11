Посол Украины при ООН получил дополнительную должность от Порошенко
Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко будет дополнительно исполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла Украины на Ямайке.
Соответствующий указ №213/2019 Президент Украины Петр Порошенко подписал 11 мая.
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Ельченко с 2010 по 2015 годы был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. С 9 декабря 2015 года – постоянным представителем Украины при ООН. А в январе 2016-го он также стал постоянным представителем Украины в Совете безопасности ООН.
В субботу, 11 мая, Порошенко также подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова, который занимал свой пост с июля 2014 года.
Отметим, по завершению своей каденции Порошенко отличился рядом кадровых изменений – как увольнений, так и назначений:
- уволил с должности командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Николая Балана;
- назначил Александра Сирского новым командующим ООС;
- уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Новым членом Нацсовета стал Владимир Горковенко, ранее работавший заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента;
- уволил руководителя своей охраны Юрия Федорова;
- назначил ряд судей Верховного суда.
Кроме того, действующий президент наградил званиями генералов более 20 человек и присвоил звание Героя Украины председателю СБУ Василию Грицаку.