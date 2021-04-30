Американское посольство в Москве с 12 мая сократит количество услуг. Ведомство перестанет выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

Изменения в работе посольства

Посольство США получило сообщение от российского правительства. В нем говорится о том, что власти России намерены запретить американским дипмиссиям нанимать на работу иностранных граждан.

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Посольство продолжит предоставлять только экстренные услуги для американских граждан, а также выдавать ограниченное количество иммиграционных виз "в случае истечения срока их действия, угрозы жизни или смерти".

Если вы гражданин США, находящийся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно призываем вас выехать из России до установленного российским правительством срока 15 июня,

– говорится в сообщении.

США также сократят численность консульского отдела своего посольства в Москве на 75%.

Отношения США и Москвы: последние новости

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Согласно им, из Штатов выслали 10 представителей российской дипломатической миссии, которых заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами.

Из-за этого Россия запретила въезд в страну 6 высокопоставленным чиновникам США и порекомендовала американскому послу возвращаться домой.

Посол США сначала говорил, что не уедет из России. Однако впоследствии он решил временно вернуться в Штаты для консультаций с Вашингтоном.

21 апреля Россия выслала 10 американских дипломатов.

Обратите внимание! Правительство России начало формировать список "недружественных государств". Таким странам запретят нанимать граждан России для работы в посольствах. В первую очередь в список попали США.