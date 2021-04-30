Посольство США в Москве прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических
Американское посольство в Москве с 12 мая сократит количество услуг. Ведомство перестанет выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических.
Источник:Посольство США в России
Изменения в работе посольства
Посольство США получило сообщение от российского правительства. В нем говорится о том, что власти России намерены запретить американским дипмиссиям нанимать на работу иностранных граждан.
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Посольство продолжит предоставлять только экстренные услуги для американских граждан, а также выдавать ограниченное количество иммиграционных виз "в случае истечения срока их действия, угрозы жизни или смерти".
Если вы гражданин США, находящийся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно призываем вас выехать из России до установленного российским правительством срока 15 июня,
– говорится в сообщении.
США также сократят численность консульского отдела своего посольства в Москве на 75%.
Отношения США и Москвы: последние новости
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