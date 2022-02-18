Посольство Великобритании переезжает из Киева во Львов

18 февраля 2022 , 21:48
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Источник:

МИД Великобритании

Посольство Великобритании временно перевозят из Киева во Львов. Причиной стало опасение из-за новой агрессии России против Украины.

МИД повторяет призыв о выезде к гражданам Великобритании в Украине. Это должны сделать пока есть возможность.

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Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове,
– написали в сообщении.

В МИД страны предупреждают ее граждан, что в случае военной эскалации британцам в Украине не стоит рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

Какие еще посольства перебрались во Львов

  • Госдеп США решил перенести свое посольство из Киева. Американские дипломаты переедут во Львов. Джо Байден уверял, что такой шаг временный.
  • Но Европейский Союз не планировал перевозить своих дипломатов в другие города. Посольства оставались работать в Киеве.
  • Впрочем, МИД Израиля составлял план действий на случай полномасштабного вторжения России в Украину. Среди очевидных шагов – перенос посольства из Киева во Львов.

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Автор: Оксана Княжик