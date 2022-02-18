Посольство Великобритании переезжает из Киева во Львов

Посольство Великобритании временно перевозят из Киева во Львов. Причиной стало опасение из-за новой агрессии России против Украины.

МИД повторяет призыв о выезде к гражданам Великобритании в Украине. Это должны сделать пока есть возможность.

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Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове,

– написали в сообщении.

В МИД страны предупреждают ее граждан, что в случае военной эскалации британцам в Украине не стоит рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

Какие еще посольства перебрались во Львов

Госдеп США решил перенести свое посольство из Киева. Американские дипломаты переедут во Львов. Джо Байден уверял, что такой шаг временный.

Но Европейский Союз не планировал перевозить своих дипломатов в другие города. Посольства оставались работать в Киеве.

Впрочем, МИД Израиля составлял план действий на случай полномасштабного вторжения России в Украину. Среди очевидных шагов – перенос посольства из Киева во Львов.

Интервью с Кристиной Квин во Львове: смотрите видео