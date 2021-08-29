Поссорилась с мамой и сбежала: на Херсонщине нашли девочку, которую искали 2 суток

В Херсонской области правоохранители нашли 13-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры с мамой. Ребенок все время находился с другом.

Мать девочки обратилась в полицию 25 августа. Она рассказала о ссоре с дочкой, после которой подросток ушла из дома.

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Как искали девочку

Для поисков ребенка привлекли различные подразделения правоохранителей. Сначала установили круг близких друзей девушки, но никто не знал, где она находится. Поиски продолжались 2 суток. В конце концов, ребенка нашли 27 августа на территории заброшенного детского сада в микрорайоне "Шуменский".

Девочка была с другом

Ребенок находился в компании своего 14-летнего знакомого. Его уже вернули домой.

С ребенком и его матерью провели профилактическую беседу. Решают, привлекать ли женщину к административной ответственности.



Полицейские нашли девочку / Фото полиции Херсонщины

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