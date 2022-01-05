Поставили на колени: в Казахстане протестующие захватили грузовик с военными

Протестующие в Казахстане захватили грузовик с военными. Они заставили их сойти с кузова автомобиля и опуститься на колени. По предварительным данным, люди взяли военных в плен.

Это произошло в городе Актау. Протестующие даже использовали силу, чтобы бросить военных на землю.

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На видео видно, как два человека вылезли на кузов с палками и сгоняли военных. Они отняли у них оружие и заставили лежать на земле.

Протестующие захватили грузовик с военными: смотрите видео

Силовики переходят на сторону народа

Жители города ранее сообщали, что видели военную технику, в частности заметили и БТР.

В телеграм-канале orda.kz сообщили, что силовики массово переходят на сторону протестующих. Они говорят, что не могут идти против народа.

Протесты в Казахстане: главное

Важно – почему возникли протесты: смотрите видео