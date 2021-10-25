Поставить Путина в неудобную ситуацию, – Фурса о скидке для России на транзит газа
Источник:24 канал
Украина предлагает России скидку в 50% на транзит газа, чтобы увеличить запасы и облегчить зимовку европейцам. Если страна-агрессор согласится – цена на него может существенно снизиться.
Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса. Впрочем, по его мнению, в Кремле вряд ли пойдут на такую сделку.
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"Прежде всего понимаем, что россияне не воспользуются этим предложением. Оно, скорее всего, нужно, чтобы поставить Путина в неловкую ситуацию перед европейцами. Сейчас он шантажирует Европу тем, что не поставляет газ по украинской трубе", – отметил Фурса.
Как рассказал экономист, Владимир Путин заявил, что будет поставлять газ только тогда, когда будет "Северный поток-2". По Украине транзит для него дорогой. На это украинская власть ответила удешевив транспортировку.
Здесь, собственно, аргументы у Путина заканчиваются. Это подтверждает, что он пользуется газом как оружием, "Северный поток-2" и есть оружие.
Для Украины это не будет затратно
Фурса подчеркнул, что возможности нашей газотранспортной системы позволяют сделать задуманное. Украина может прокачивать более 100 миллиардов кубометров газа ежегодно, поэтому дополнительный транзит не потребует слишком высоких затрат. В то же время он все равно будет прибыльным для Украины.
Если бы Россия согласилась, то это существенно снизило бы стоимость газа в Европе и, соответственно, в Украине. Очень поддержало бы украинскую промышленность и обычного украинского потребителя газа.
Фурса рассказал об условиях удешевления газа: смотрите видео
Транзит газа по Украине: последние новости
- Лидеры Евросоюза решают, как противостоять российскому газовому шантажу. Ведь ситуация на энергетическом рынке Европы, без преувеличения, плачевная.
- Между тем на заседании Совета нацбезопасности и обороны 22 октября проанализировали состояние энергетической системы Украины. По итогам решили создать большую рабочую группу, которая будет работать над выполнением закона об обеспечении энергобаланса страны.
- В то же время запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18,5 миллиарда кубических метров. Однако ситуация все равно может быть кризисной.