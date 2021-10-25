Поставить Путина в неудобную ситуацию, – Фурса о скидке для России на транзит газа

Украина предлагает России скидку в 50% на транзит газа, чтобы увеличить запасы и облегчить зимовку европейцам. Если страна-агрессор согласится – цена на него может существенно снизиться.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса. Впрочем, по его мнению, в Кремле вряд ли пойдут на такую ​​сделку.

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"Прежде всего понимаем, что россияне не воспользуются этим предложением. Оно, скорее всего, нужно, чтобы поставить Путина в неловкую ситуацию перед европейцами. Сейчас он шантажирует Европу тем, что не поставляет газ по украинской трубе", – отметил Фурса.

Как рассказал экономист, Владимир Путин заявил, что будет поставлять газ только тогда, когда будет "Северный поток-2". По Украине транзит для него дорогой. На это украинская власть ответила удешевив транспортировку.

Здесь, собственно, аргументы у Путина заканчиваются. Это подтверждает, что он пользуется газом как оружием, "Северный поток-2" и есть оружие. Сергей Фурса Экономический эксперт и инвестиционный банкир

Для Украины это не будет затратно

Скидка распространяется на объемы природного газа, что превышает договорные 40 миллиардов кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

Фурса подчеркнул, что возможности нашей газотранспортной системы позволяют сделать задуманное. Украина может прокачивать более 100 миллиардов кубометров газа ежегодно, поэтому дополнительный транзит не потребует слишком высоких затрат. В то же время он все равно будет прибыльным для Украины.

Если бы Россия согласилась, то это существенно снизило бы стоимость газа в Европе и, соответственно, в Украине. Очень поддержало бы украинскую промышленность и обычного украинского потребителя газа.

Фурса рассказал об условиях удешевления газа: смотрите видео

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