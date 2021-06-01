Поставки оружия в Украину не урегулирует конфликт на Донбассе, – МИД Германии

В МИД Германии отреагировали на призыв Владимира Зеленского предоставить Украине военную помощь. Там заверили, что это якобы не поможет урегулировать ситуацию на Донбассе.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что урегулировать конфликт на Донбассе якобы могут только "политические средства". Для этого необходим диалог.

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Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут,

– заявил Маас.

Заявление Зеленского: главное

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель много сделала для Украины. В то же время с 2014 года немецкая сторона отказывается предоставить Украине военную помощь.

Украинский лидер отметил, что надеялся на большее от Меркель в рамках нормандского формата, однако благодарен "и за то, что имеем".

Зеленский отметил: сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Габек его понял.

"Он понимал, что "Северный поток-2" – это только оружие, и очень острое. И также понимает, что Украина не имеет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие", – заявил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что Германия имеет "замечательные военные корабли". Кроме того, она могла бы предоставить Украине и другое военное вооружение. В частности, штурмовые винтовки и радиооборудование.