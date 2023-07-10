Укрепления окажутся бессмысленными: как ATACMS и F-16 могут изменить соотношение сил на фронте

Вооруженные Силы Украины с начала наступления освободили не один десяток квадратных километров. Сейчас украинские бойцы нуждаются в еще более мощной поддержке и военной помощи для того, чтобы пробивать линии обороны врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он добавил, что благодаря кассетным боеприпасам, которые вскоре получит Украина, Силы обороны смогут более эффективно уничтожать личный состав армии России.

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Крайне необходимы ATACMS и F-16

Критическим остается поставка Украине двух видов вооружения – F-16 или аналогичных самолетов других типов и ATACMS. Передача обоих видов вооружения может действительно изменить соотношение сил в поле боя.

Фортификационные сооружения, линии обороны россиян будет гораздо легче проходить, если залпом из HIMARS оснащен ATACMS. Тогда удастся уничтожить несколько опорных пунктов или составов армии России.

"Если ATACMS поражает несколько объектов окупантов, то тогда укрепления россиян окажутся бессмысленными. Ведь любые линии обороны хороши тогда, когда есть личный состав, люди, которые готовы их защищать", - сказал военный эксперт.

Как ATACMS и F-16 изменят ситуацию на поле боя: смотрите видео

Для уничтожения личного состава

Кассетные боеприпасы можно использовать для того, чтобы устраивать детонации мин, которые расположены на поверхности или немного прикопаны. Прежде всего, этот вид вооружения предусмотрен для уничтожения личного состава.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.

"Я бы сказал, что это стрельба из пушки по воробьям. Это очень мощное средство, которое в ограниченных случаях может даже заменить тактическую авиацию", – добавил Федоров.

Что известно о передаче Украине техники и вооружения