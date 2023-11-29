Нет таких контрактов: Укроборонпром отрицает поставки запчастей для самолетов России
Источник:Укроборонпром
На днях в пространстве начала распространяться информация о поставках Укроборонпромом запчастей для российских самолетов и вертолетов. В структуре говорят, что опубликованный материал является фейком.
Соответствующее расследование опубликовало русскоязычное СМИ с регистрацией в Литве. В Укроборонпроме отметили важность проведения фактчекинга.
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Украина не поставляла запчасти России
Русскоязычное СМИ "Важные истории" несколько дней назад опубликовало информацию о том, что с января 2022 года по июль 2023 года российская компания "Авиа ФЭД сервис" импортировала в Россию компоненты для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Это делали якобы через компании LINKER (ОАЭ) и "Бакайторг1" (Кыргызская Республика).
Эту информацию начали распространять в украинском медиапространстве. Укроборонпром выступил с официальным заявлением, где опроверг информацию, представленную в статье.
Укроборонпром официально сообщает, что предприятия указаны в сообщениях - АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" - с 2014 года не работают с указанной компанией из России, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER и "Бакайторг1",
– сообщают в структуре.
Кроме того, там добавили, что с начала полномасштабного вторжения какие-либо поставки товаров, указанных в материале, не осуществлялись. Собранные в ходе проверки данные передали в правоохранительные органы для расследования.
Как работает российская пропаганда
- В России появилась новая "оппозиционная" кандидатка в президенты Катерина Дунцова, отрицающая коллективную ответственность россиян за войну в Украине. Бывший работник разведки России Сергей Жирнов убеждает, что это работа администрации Путина.
- В настоящее время россияне снова включили пластинку о "войну с НАТО", и утверждают, что готовы "дать ответ". В российском МИД, в частности, отрицали возможность разговора и снова начали жаловаться на "эскалацию".
- Украинским хакерам удалось получить информацию из Департамента информации и массовых коммуникаций, подчиняющегося минобороны России. В частности, они исследовали систему мониторинга и аналитики медиа "Катюша". Она позволяет систематизировать информацию в отчеты и перенаправлять новостные потоки для создания "позитива".